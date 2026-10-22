Bergerot se jacta de los escraches por la educación a Ayuso: "Sale con la cabeza gacha"

Centenares de profesores en huelga en la Comunidad de Madrid, que suman ya siete días de protesta, han llevado sus reivindicaciones este jueves frente a la Asamblea de Madrid, coincidiendo con la celebración del Pleno parlamentario, para exigir más recursos para la educación pública.

Desde primera hora de la mañana, los manifestantes han ido llegando a los alrededores de la estación de Cercanías de Asamblea de Madrid-Entrevías, donde han desplegado farolillos de papel en la salida. La acción se ha presentado como una crítica hacia Isabel Díaz Ayuso, quien tildó las protestas de "coro rociero" tras el escrache sufrido en el Palacio de Santoña.

Posteriormente, los docentes se han concentrado ante las puertas del Parlamento autonómico. El comité de huelga ha convocado la concentración para exigir que las autoridades se sienten a negociar de forma inmediata.

Bergerot celebra la presión en la calle contra Ayuso

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, se ha jactado de la respuesta social que enfrenta Isabel Díaz Ayuso en sus apariciones públicas. La dirigente parlamentaria ha comparado la situación de la jefa del Ejecutivo madrileño con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recordando que la presidenta hacía bromas en el pasado sobre la imposibilidad de este para salir a la calle sin afrontar abucheos. Bergerot ha afirmado que a Ayuso "no le hace tanta gracia que no pueda salir de un acto sin que tenga que encontrarse con una manifestación" y ha asegurado que la mandataria "sale con la cabeza gacha porque teme encontrarse con las profesoras".

Tras unirse a la protesta frente a la Cámara regional, la portavoz ha sostenido que las educadoras están "dignificando" el sistema y ha comparado la figura de Ayuso con la del presidente argentino, Javier Milei, con quien afirma que la presidenta se ha reunido "más veces que con los profesores".

Esta postura se suma a las manifestaciones vertidas por Bergerot el pasado lunes en la Junta de Portavoces, donde aconsejó a Ayuso plegarse "a todas las y cada una de las reivindicaciones" de los convocantes de la huelga.

Si Ayuso quiere que acabe la huelga educativa, lo que tiene que hacer es sentarse a negociar y aceptar todas y cada una de las reivindicaciones. pic.twitter.com/Y4OD16CHNL — Manuela Bergerot (@manuelabergerot) October 19, 2026

Asimismo, la portavoz de Más Madrid ya amenazó a los populares hace un par de semanas en el Pleno autonómico advirtiéndoles de que "en las calles de Madrid no habrá paz", mostrando de nuevo su satisfacción por el escrache que sufrió la presidenta esta semana.

Las exigencias del comité de huelga ante la Asamblea

Desde el comité de huelga, sus representantes han defendido el mantenimiento de las movilizaciones a pesar de lo que consideran una "represión brutal" y unos "servicios mínimos abusivos". El portavoz José Luis Carretero ha rechazado que se intente deslegitimar al colectivo y ha remarcado el incremento en el seguimiento de las protestas.

Por parte de la sección sindical de la CNT, han trasladado que sus reivindicaciones son "perfectamente razonables" y que se basan en la obtención de recursos adecuados, insistiendo en la necesidad de entablar un proceso formal de negociación.

La oposición denuncia una "huelga política"

El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha calificado la protesta como una "huelga política" de "muy bajo seguimiento" que no representa a la mayoría del sector, recordando que la Administración ya alcanzó un acuerdo previo con los sindicatos mayoritarios. Díaz-Pache ha tildado de "intolerable" que la presidenta autonómica "tenga que ser retenida en una ubicación porque no se le permite la salida" y ha solicitado la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid por no garantizar la seguridad ni la movilidad en los actos institucionales.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Cámara autonómica, Isabel Pérez Moñino, ha manifestado su respaldo a parte de las reivindicaciones laborales de los maestros, si bien ha rechazado de forma categórica las formas empleadas en las protestas. Pérez Moñino ha señalado que no pueden compartir "que se convierta una huelga en un acto de violencia o que terminemos como en las calles de Francia".