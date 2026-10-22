Donar sangre para conseguir entradas para Morat: así puedes participar en el sorteo

El Hospital Universitario de Fuenlabrada celebra este jueves y viernes un nuevo maratón de donación de sangre para contribuir a mantener las reservas de la Comunidad de Madrid. La iniciativa, organizada junto al Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, incluye el sorteo de una entrada doble para el concierto de Morat del próximo 30 de octubre en el Movistar Arena.

Bajo el lema "Cuando donas sangre, pasan cosas bonitas", el centro hospitalario abrirá su sala de donación de 10:00 a 20:00 horas durante las dos jornadas. El objetivo es facilitar la participación de los ciudadanos y recordar la necesidad de donar con regularidad para garantizar las reservas que necesitan los hospitales.

La convocatoria coincide con un llamamiento urgente para aumentar las donaciones de determinados grupos sanguíneos. Según la información difundida por el hospital, los grupos 0+, 0- y B- se encuentran en alerta roja, mientras que el A+ está en alerta amarilla.

Entradas para Morat y apoyo del deporte local

Las personas que acudan a donar durante el maratón podrán participar en el sorteo de una entrada doble para el concierto de Morat previsto para el 30 de octubre en el Movistar Arena.

La iniciativa cuenta también con la colaboración de entidades deportivas de Fuenlabrada. El equipo de fútbol de la localidad aportará 50 entradas dobles para uno de sus partidos y ayudará a difundir la convocatoria entre la población.

A esta campaña se suman el Club de Baloncesto Partizan de Fuenlabrada y el Aula Hospitalaria del centro, que contribuirán a dar visibilidad a la importancia de donar sangre.

Con estas acciones, el hospital busca llegar tanto a los donantes habituales como a quienes todavía no han dado el paso. El personal sanitario del Área de Donantes anima a los ciudadanos a aprovechar estas jornadas para resolver sus dudas sobre el procedimiento y conocer cómo pueden incorporarse a las donaciones periódicas.

Tres grupos sanguíneos, en alerta roja

La Comunidad de Madrid necesita 900 bolsas de sangre al día para atender las necesidades de sus hospitales. La disponibilidad debe mantenerse de forma constante, ya que los componentes sanguíneos tienen una vida útil limitada.

En concreto, las plaquetas caducan a los cinco días, por lo que resulta necesario reponerlas de manera continua. Esta circunstancia hace que las donaciones regulares sean importantes incluso cuando las reservas no se encuentran en una situación de alerta.

El llamamiento actual señala especialmente a los grupos 0+, 0- y B-, que necesitan donaciones urgentes. El grupo A+ se encuentra en alerta amarilla, con una necesidad de donaciones durante los próximos dos o tres días.

No obstante, el Centro de Transfusión recuerda la importancia de donar con regularidad, con independencia del grupo sanguíneo. Mantener unas reservas suficientes permite responder a las necesidades asistenciales y afrontar la demanda de los centros sanitarios.

El hospital necesita miles de componentes sanguíneos al año

La sangre donada resulta esencial para tratar distintas enfermedades y atender intervenciones médicas. No existe una alternativa que permita obtenerla al margen de las donaciones, por lo que la participación ciudadana es necesaria para garantizar el suministro.

En el Hospital Universitario de Fuenlabrada se transfunden cada año 4.600 unidades de hematíes, 500 unidades de plaquetas y 600 unidades de plasma fresco congelado.

Estos componentes se utilizan en diferentes situaciones clínicas, de modo que una misma donación puede contribuir a atender a varios pacientes. Según la información facilitada por el centro, donar sangre permite ayudar hasta a tres personas distintas.

El procedimiento dura aproximadamente 20 minutos y, para quienes cumplen los requisitos, constituye una forma de colaborar con la atención sanitaria. El maratón pretende, además, facilitar que las personas que nunca han donado conozcan el proceso y puedan resolver sus preguntas con el equipo sanitario.

Requisitos para donar sangre en Fuenlabrada

Para participar en el maratón, los donantes deben cumplir una serie de condiciones básicas. Es necesario tener más de 18 años y menos de 65, pesar más de 50 kilos, encontrarse en buen estado de salud y no acudir en ayunas.

La sala de donación del Hospital Universitario de Fuenlabrada se encuentra en el pabellón de Extracciones. Durante el maratón abrirá el jueves y el viernes, de 10:00 a 20:00 horas.

Quienes quieran donar fuera de estas jornadas también pueden acudir habitualmente de lunes a viernes, en el mismo horario.

Las campañas impulsadas por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid en los hospitales públicos de la región buscan concienciar sobre la necesidad de mantener las reservas y asegurar que los centros sanitarios dispongan de los componentes sanguíneos necesarios para atender a sus pacientes.