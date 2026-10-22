El Ayuntamiento de Madrid dará hasta 1.000 euros por hijo: cómo solicitar la ayuda

El Ayuntamiento de Madrid abrirá la próxima semana la nueva convocatoria de ayudas por nacimiento o adopción. La iniciativa, detallada en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno por la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inmaculada Sanz, contempla transferencias directas para los menores que hayan nacido o hayan sido adoptados entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

Esta medida, incluida en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, establece una retribución progresiva según el número de hijos que formen parte de la unidad familiar. De este modo, los beneficiarios percibirán 500 euros por el primer hijo, una cuantía que se elevará hasta los 750 euros para el segundo y que alcanzará los 1.000 euros por el tercero y sucesivos. La liquidación de estos fondos se ejecutará a través de un único abono una vez comprobados los expedientes.

Para financiar la nueva convocatoria de ayudas, el equipo de gobierno municipal ha consignado un gasto plurianual cifrado en 15,4 millones de euros. De ese cómputo global, 4,7 millones estarán destinados a sufragar las solicitudes presentadas en el último cuatrimestre de 2026, mientras que los 10,7 millones restantes quedarán reservados para el ejercicio 2027. Sanz destacó además que "es un presupuesto que se podría ver incrementado en función de la demanda".

En el apartado de requisitos, se pedirá que el progenitor solicitante disponga de nacionalidad española o residencia legal en España, además de acreditar al menos cinco años ininterrumpidos de empadronamiento previo en Madrid. Del mismo modo, será necesario no estar privado de la patria potestad de los menores.

Las ayudas se van a poder solicitar a lo largo de los próximos días, en cuanto se publique en el Boletín Oficial (BOAM). Los interesados contarán con un plazo de dos meses a partir del día siguiente del nacimiento o de la adopción para registrar la documentación. El trámite podrá efectuarse de forma presencial o telemática a través de la sede electrónica.