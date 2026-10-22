El PP de Ayuso se mofa de una desconocida Bergerot que manda un mensaje a los argentinos: "¿Pero usted quién es?"

El PP de Madrid se mofó este jueves en la red social X, antes Twitter, de las palabras pronunciadas con gran solemnidad por Manuela Bergerot durante su intervención en la sesión de control al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso celebrada en la Asamblea.

La portavoz de Más Madrid, igual que hiciera antes la socialista Mar Espinar, arremetió contra la jefa del Ejecutivo autonómico por la reunión que mantuvo ayer con el mandatario argentino Javier Milei. "Presidenta, se ha reunido más veces con Milei que con los profesores de la pública; se ha reunido más veces con el tarado que está destrozando Argentina que con los hombres y mujeres que enseñan a leer a nuestros hijos", espetó la portavoz de la formación de ultraizquierda.

La también jefa de la oposición, de forma solemne, proclamó: "Le mando un mensaje al pueblo argentino, no aflojen, confiamos en ustedes, confiamos en que van a acabar con Milei". "Y a todos los que quieren traer sus políticas de miseria a España les digo: el 29 de noviembre se van a quedar con las ganas porque vamos a volver a ganar las elecciones". La izquierda no ganó los pasados comicios de julio de 2023, tampoco obtuvo una mayoría suficiente para conformar gobierno. Sólo lo consiguió pactando con la derecha vasca y catalana.

"No la conocen en España, la van a conocer en Argentina", contestaron los populares después, enlazando el famoso vídeo, ya convertido en meme, que recoge un momento del programa televisivo El diario de Patricia, cuando un hombre acudió al plató a confesarle su amor a una mujer. Ella, totalmente desconcertada al no saber quién era ni de dónde la conocía, le soltó con cara de incredulidad: "¿Pero usted quién es?".

No la conocen en España, la van a conocer en Argentina. pic.twitter.com/RMk2m8qmlJ — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 22, 2026

"El señor Milei no ha salido de una Herriko taberna, o de una casa ocupa, como sus socios", le había espetado antes Ayuso a la socialista. "El señor Milei ha salido de las urnas, de la voluntad del pueblo de Argentina. Respétenlo. Pero es que esto es lo que ocurre, que los que acosas, queman calles, no pueden respetar nada".

En este sentido, y ya dirigiéndose a Bergerot, acusó a la izquierda de estar "privando a las familias de llevar libremente a sus hijos al colegio para que los profesores en libertad puedan seguir sus clases como hasta el momento". "Impiden que los madrileños vayan a trabajar, les cortan calles, provocan atascos, cortan autovías y les están impidiendo también a los comerciantes ganarse la vida", dijo en relación a la acampada de la Puerta del Sol. "Ustedes no respetan nada porque son profundamente totalitarios y quieren arruinar la imagen de Madrid y la convivencia que hay en España porque no admiten que se tienen que ir".

Milei combate a la mejor amiga de la izquierda: la pobreza. pic.twitter.com/6quHTrYvvu — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 22, 2026

Ayuso recordó también que Madrid es la región con los mejores resultados en el informe PISA, "que somos los que estamos defendiendo, por ejemplo, la calidad en la educación frente a las matemáticas con perspectiva de género; el bilingüismo; la educación especial que ustedes quieren cerrar; el bachillerato de excelencia con el que ustedes quieren acabar; el récord histórico de becas que ustedes quieren que se acabe para seguir atendiendo a las huelgas políticas, como llevan en sus camisetas". Y es que la presidenta volvió a sostener que la de educación "es una huelga política porque los sindicatos están de elecciones ahora en otoño". "Cuéntenlo todo", retó a la izquierda.