Maroto lanza una web para denunciar a propietarios de pisos turísticos el mismo día que se destapa la casa de Espinar

El PSOE de Madrid ha lanzado una plataforma digital para consultar si una vivienda de uso turístico (VUT) figura en el registro municipal y facilitar la denuncia de aquellos pisos que no aparezcan en él. La herramienta, presentada este jueves por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y el concejal de Urbanismo, Antonio Giraldo, permite buscar una dirección y comprobar si el alojamiento figura como autorizado.

La web, disponible en psoeaytomadrid.es/stopvutilegales, permite introducir una calle y consultar los datos disponibles sobre la vivienda turística, incluida su fecha de inscripción. Si el piso no aparece en el registro, la plataforma facilita los pasos para presentar una denuncia por una posible infracción urbanística.

El trámite puede realizarse telemáticamente o de forma presencial. La herramienta también permite descargar un formulario en PDF para entregarlo en cualquiera de las oficinas de registro de los 21 distritos de la capital.

"Madrid necesita menos propaganda y más control", ha afirmado Maroto, que considera que cada vivienda turística ilegal es "una señal de alarma en una ciudad en emergencia habitacional". La portavoz socialista ha defendido que garantizar el acceso a la vivienda también pasa por "combatir el fraude y proteger las casas de la especulación".

Falta de inspecciones

Maroto ha cifrado en algo más de 1.219 las viviendas turísticas legales que aparecen en el registro municipal, frente a los más de 14.000 anuncios publicados en portales. La dirigente socialista ha utilizado esta diferencia para reclamar un mayor control por parte del Ayuntamiento.

La portavoz ha criticado que el servicio de inspección municipal cuente actualmente con 16 trabajadores, una cifra que considera insuficiente ante la proliferación de viviendas turísticas que, según denuncia, operan de forma irregular. "Hacemos más sencillo algo que el Ayuntamiento debería simplificar", ha señalado Maroto, quien ha recordado que la información consultada es pública y ha defendido que los ciudadanos puedan acceder a ella y comunicar posibles irregularidades.

No obstante, la socialista ha subrayado que la responsabilidad de comprobar la situación de cada vivienda corresponde al Consistorio. "Los vecinos, a través de esta herramienta digital, van a poder denunciar, pero es el Ayuntamiento quien tiene la responsabilidad y la competencia de comprobar la situación de la vivienda y, si procede, debe inspeccionarla, emitir la correspondiente orden de clausura y la sanción", ha afirmado.

"En definitiva, que Almeida tiene la obligación de cumplir la ley", ha añadido. Tanto Maroto como Giraldo han animado a los vecinos a denunciar los pisos turísticos que consideren irregulares y han acusado al Gobierno municipal de no actuar de oficio.

Una vivienda pública de la URJC

Los socialistas han lanzado esta herramienta el mismo día que se conoce, según una información exclusiva publicada por El Debate, que Mar Espinar, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, reside en un piso de titularidad pública de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en Alcorcón, pese a no ser empleada de la institución.

Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, la vivienda tiene 121 metros cuadrados, a los que se suman un patio de 30 metros, una parcela ajardinada de 50 metros, un trastero y una plaza de garaje. La urbanización cuenta además con zonas comunes, jardines y piscina.

La licencia de construcción establecía que estas viviendas, propiedad de la URJC, podían cederse exclusivamente al personal de la Universidad y a sus causahabientes. La concesión administrativa de la vivienda, formalizada en 2010, tiene una duración de 75 años y establece que debe destinarse a residencia habitual, además de limitar su transmisión a terceros.

Espinar explicó a El Debate que su marido tuvo en el pasado una relación indirecta con la Universidad y que, por ese motivo, pudo participar en un sorteo en el que obtuvo la vivienda. El periódico también señala que la hermana de la portavoz socialista tiene a su nombre otra casa de características similares en las inmediaciones.