Nuevas amenazas de Más Madrid a Ayuso: igual prefiere la "vía francesa" y que entren en su despacho y le "prendan fuego"

Ocurrió durante el debate de una iniciativa, aparentemente gris, impulsada por Más Madrid. La formación de ultraizquierda pedía que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, informara sobre la situación de las plantillas en la prestación de los servicios públicos de la región.

La encargada de defenderla, Jimena González, llegó tarde. Acalorada por las prisas –su impuntualidad a punto estuvo de echar por tierra el debate– subió a la tribuna y desde allí se dedicó a arremeter contra los populares y a justificar la amenaza proferida por Manuela Bergerot hace dos semanas y que le costó una denuncia ante la Policía Nacional.

"En un momento en que están tan escandalizados porque mi portavoz dijo que no habrá paz en las calles, señorías del PP, la paz social se trabaja, la paz social se consigue cuando hay unas mínimas condiciones, cuando hay un mínimo cumplimiento del contrato social en el que al menos trabajar te permite tener una vida mínima suficiente y una vivienda digna", dijo como si Madrid fuera Burkina Faso. "Cuando eso se está incumpliendo sistemáticamente, la paz social es muy difícil de mantener".

González defendió después que "toda huelga es política" y acusó a los populares de "ejercer la violencia" desde las instituciones. "Violencia es sacar a una anciana de su casa en una camilla para que muera en un hospital y que después la señora Ayuso se burle de ella; violencia es tener a los niños achicharrándose en verano y muertos de frío en clase en invierno y que después venga el señor consejero a decir que el calor inspira".

La diputada de Más Madrid siguió unos segundos más poniendo ejemplos similares y argumentó que frente a toda la violencia que reciben los que protestan, estos "están siendo tremendamente razonables" planteando únicamente la ocupación ilegal de la Puerta del Sol o practicando escraches contra Ayuso y su consejera de Educación.

Pero la parte más polémica vino después, cuando la diputada de extrema izquierda, desde su escaño, afirmó: "Ustedes están violando constantemente el derecho constitucional de los trabajadores y trabajadoras a la huelga y, si tan molesta está la señora Ayuso, si tanto le molesta la gente que está concentrada en Sol de una manera totalmente cívica y pacífica, a lo mejor la señora Ayuso prefiere la vía francesa y prefiere que la gente entre en la Casa de Correos y le prenda fuego".

Albert le replicaría después tachando de "verdadera vergüenza" sus palabras. "Si usted piensa que sus palabras representan a una parlamentaria de la Comunidad de Madrid y a los madrileños tiene un problema muy serio", le dijo la consejera. "No sé en qué momento han decidido que van a incendiar" Madrid y a convertirla en un "lugar de guerra". "No deberían seguir con sus amenazas, es una vergüenza", le espetó también.

Tras ella intervino el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, quien dio la oportunidad a la diputada de Más Madrid de retirar sus palabras. "Creo que son en extremo graves", "puede considerarse que incitan a la violencia", le expuso Ossorio. Jimena González se negó: "Por supuesto que no estoy incitando a la violencia, estoy incitando al respeto al derecho a la protesta y al derecho a huelga".

El PP salió después en tromba a denunciarlo. "La ultraizquierda sigue aumentando las llamadas a la violencia en Madrid. Esto es absolutamente intolerable y exige una condena unánime. Y por supuesto, estos sinvergüenzas no nos van a callar. Quedan 38 días para sacar a esta gentuza del gobierno", escribió su portavoz Carlos Díaz Pache.

La ultraizquierda sigue aumentando las llamadas a la violencia en Madrid. Esto es absolutamente intolerable y exige una condena unánime. Y por supuesto, estos sinvergüenzas no nos van a callar. Quedan 38 días para sacar a esta gentuza del gobierno. pic.twitter.com/a8p2l3FYxw — Carlos Díaz-Pache (@cdpache) October 22, 2026

Ossorio la llamó al orden y advirtió a la diputada de Más Madrid, que saltó a la palestra por enrolarse en una de las flotillas que partió hacia Gaza, que estudiará la expresión "por si hay que hacer alguna actuación".