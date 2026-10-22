Tensión en la Asamblea con una izquierda que se une a los sindicalistas de la educación: "¡Pero cállate ya, verdulera!"

Decenas de personas acudieron este jueves a las puertas de la Asamblea para llevar sus protestas y reivindicaciones sobre la escuela pública, coincidiendo con la celebración del Pleno y la presencia en la Cámara de Vallecas de Isabel Díaz Ayuso, a quien acosaron a principios de semana mientras participaba en un acto en el centro de Madrid.

A saludarles y aplaudirles acudieron los diputados del PSOE y Más Madrid. En el interior del hemiciclo los socialistas participaron de la protesta, vistiendo todos ellos las camisetas verdes de los huelguistas, y el ambiente se caldeó pronto. "Son docentes, no son delincuentes. No son un coro rociero, son profesionales", le espetó su portavoz a la presidenta.

Mar Espinar también le reprochó su cercanía con el presidente de Argentina, Javier Milei, después de la reunión que mantuvieron este miércoles ambos mandatarios en las instalaciones del Canal de Isabel II, donde Ayuso abordó con el argentino la Ley de Nietos. "Le gustan tanto los áticos como recibir a los lunáticos. Ha decidido abrazar a la motosierra en vez de a las personas", lanzó Espinar, que hiló esta idea con el nuevo argumentario socialista puesto en circulación la última semana. "Este Gobierno volverá a revalidarse en noviembre y vamos a seguir abrazando a las personas", dijo también.

"Madrid no va a estar seis semanas secuestrada. Madrid lleva siete años secuestrada porque usted ha apresado los derechos de todos y los está vendiendo al mejor postor. ¿Pero sabe qué pasa? Que Madrid ha despertado: ni sus bulos ni su motosierra, les queda nada. Se van a ir a casa más pronto que tarde", auguró la portavoz del PSOE.

🔴 Sindicatos de la escuela pública protestando a las puertas de la asamblea con diputados de Más Madrid con Bergerot a la cabeza pic.twitter.com/wdem3GftYL — Libertad Digital (@libertaddigital) October 22, 2026

"No vamos a aceptar lecciones del partido del amor de pago"

La presidenta pasó después a relatar la hipocresía de los socialistas y avisó: "No vamos a admitir lecciones de con quién se puede pactar, con quién uno se puede reunir, por parte del partido del amor… del amor de pago, que es su partido, el de pago", dijo para regocijo de su bancada. "Podrán llamar a la revolución y manipular lo que ustedes quieran, pero si bailan como Maduro, manipulan los censos como Maduro, besan como Maduro y, desde luego, pretenden eliminar jueces como Maduro, pues oiga, si camina, grazna y tiene plumas de pato, ¿qué es? Ustedes. Ser socialista es tener poco y dar mucha, mucha vergüenza", incidió.

El partido del amor de pago nos dicta con quién pactar o reunirnos. Mientras no respetan la voluntad del pueblo y promueven huelgas políticas para lucrarse de lo público, empezando por la educación. pic.twitter.com/8JbqLxoM6Y — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 22, 2026

Después tomó la palabra la portavoz de ultraizquierda, que hace un par de semanas amenazó a los populares advirtiéndoles de que "en las calles de Madrid no habrá paz". Lejos de rectificar, Manuela Bergerot no pudo ocultar su satisfacción por el escrache que sufrió la presidenta esta semana. "A usted le gustaba decir eso de que el presidente no podía pisar la calle, ¿dónde han quedado sus bromas ahora que usted no puede salir de su casa sin encontrarse con una manifestación?", inquirió, regodeándose en el clima de tensión que se ha instalado en la capital.

La portavoz de Más Madrid también mintió. Lo hizo cuando aseguró que los acampados en la Puerta del Sol son "los jóvenes que protestan por la vivienda". Hace semanas que ya no queda rastro de ellos en el kilómetro cero de la ciudad. Y también cuando afirmó que el 29 de noviembre volverán a ganar las elecciones: el PSOE no ganó los comicios de 2023, ni siquiera el bloque de izquierdas sumó mayoría. Sólo la consiguió pactando con la derecha vasca y catalana.

"Otra vez me está amenazando cuando me vuelve a decir se lo va a encontrar en la calle. ¿Qué me está diciendo, que voy a tener que estar siendo escoltada por la UIP como me está ocurriendo todos los días desde hace semanas?", le replicó Ayuso, que pasó a avisar de que le "da igual" y no se va a callar. "Voy a seguir defendiendo a los madrileños y a España, porque nos han votado por mayoría absoluta para hacer el programa de libertad y de prosperidad que estamos implementando en Madrid".

"Y, aunque democráticamente ustedes no respeten nada, somos todavía una democracia liberal y, por tanto, estos escaños que están aquí refuerzan un gobierno que está trabajando. Yo no me voy a amedrentar con sus amenazas, me da igual, con sus pancartas, con sus insultos, porque por cada profesor que está reclamando sus derechos hay nueve activistas que van con linternas, pancartas y de manera fascista", le dijo a Bergerot.

Pero la bronca política fue in crescendo y terminó por estallar cuando la presidenta contestaba al portavoz popular, que le había pedido una valoración de la acampada en la Puerta del Sol.

- "Vamos a ver si la oposición nos deja hablar, porque como no respetan nada y ya están acosando incluso dentro de los parlamentos, ya no rodeándolos, dentro, vamos a intentar hablar con algo de respeto. Se ponen una camiseta por la educación y es justo lo que no tienen: educación". En este punto, Ayuso pidió al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, que ya estaba llamando la atención a algún diputado de Más Madrid, que pusiera orden en el hemiciclo. - "Lo estoy intentando, presidenta", le contestó Ossorio. - "Ya no hay debate ni en los parlamentos, ni fuera ni dentro", se quejó Ayuso. "No se puede hablar. Pero que no pase el tiempo porque no se puede hablar", pidió. - "¡Pero cállate ya, verdulera!", se escuchó decir al diputado popular Alfonso Serrano. Se dirigía a Manuela Bergerot, aclaró él mismo después. - "Pare el tiempo, presidente. Yo así no puedo hablar", volvió a pedir Ayuso.

Ayuso y Serrano este jueves en la Asamblea.

Finalmente, el debate se reanudó. "La acampada en la Puerta del Sol a ustedes les podrá divertir enormemente, pero no son conscientes del daño que ustedes causan a otras personas, del daño reputacional a España, a Madrid, a una plaza que representa a todos los españoles", defendió Ayuso, que subrayó que quizá la izquierda gana con todo ello pero ya nadie más, pues en estos momentos ni están acampados los sindicatos de la vivienda.

En la misma línea se expresó después el portavoz del PP. "Los jóvenes que dice la señora Bergerot eran mayores ya en mayo del 68". Carlos Díaz Pache lamentó que "la Puerta del Sol ya no es de todos los madrileños. La izquierda ha privatizado las calles de Madrid. Llevamos casi cuatro semanas entre tiendas de campaña, basura y amenazas".

▶️ El delegado del Gobierno se ha convertido en el alcalde del poblado palestino que han puesto en la Puerta del Sol. 🗣️ @cdpache #PlenpAsamblea pic.twitter.com/tDOqkmaecW — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) October 22, 2026

"¿Y qué hace el delegado del Gobierno? Se ha convertido ya en el alcalde del poblado palestino que han puesto en la Puerta del Sol", criticó el portavoz popular, que lanzó una propuesta para incentivar a los acampados a desalojar la plaza: "Cobrarles el IBI y, especialmente, la tasa de basuras. Si pagan más los que más contaminan, se van a ir ahí muy rápido porque tendrán que trabajar".