Unos peruanos dan un baño de realidad a los acampados en Sol

La acampada por la vivienda instalada desde hace más de dos semanas en la Puerta del Sol de Madrid ha vivido un nuevo episodio de tensión. Un vídeo de poco más de dos minutos recoge el enfrentamiento verbal entre varios activistas y transeúntes que cuestionan sus reivindicaciones y defienden el esfuerzo del trabajo como vía para acceder a una vivienda.

La protesta, en la que se exhiben pancartas contra la propiedad privada y se reclaman expropiaciones, se ha convertido en escenario de una discusión que pone sobre la mesa dos formas muy distintas de entender el acceso a la vivienda: las exigencias de los manifestantes y la defensa de quienes consideran que tener una casa requiere trabajar, ahorrar y asumir obligaciones.

Uno de los ciudadanos que intervienen en la discusión no se anda con rodeos y reprocha a los acampados su planteamiento. "¡Hay que currar! ¡Hay que cotizar, que no conocéis esa palabra!", les espeta durante el intercambio, en una de las frases más contundentes del vídeo.

Entre los participantes en la discusión hay transeúntes de origen peruano que rechazan las reivindicaciones de los activistas y defienden que la vivienda no puede plantearse como un bien que deba entregarse gratuitamente por el mero hecho de existir.

"Por el hecho de nacer no te corresponde una vivienda regalada. ¿Quieres un coche? Trabajas. ¿Quieres una casa? Trabajas. Simple, no hay más", sostiene uno de ellos ante los manifestantes.

🇪🇸 Peruanos se enfrentan a progres españoles que acampan en la Puerta del Sol. pic.twitter.com/m8Q9Oc294x — Izquierdistas con Cero IQ (@IzquierdaPe) October 17, 2026

El argumento choca con las consignas de la acampada, donde los participantes reclaman medidas para facilitar el acceso a una vivienda y cuestionan el actual modelo de propiedad. El enfrentamiento refleja la distancia entre quienes ponen el acento en la intervención pública y quienes reivindican el esfuerzo individual y el trabajo como elementos fundamentales para salir adelante.

La discusión, sin embargo, adquiere un tono más grave cuando, según el relato que acompaña a las imágenes, algunos activistas responden a los transeúntes peruanos con insultos y llegan a decirles que se marchen a su "puto país".

Una respuesta que contrasta con el discurso antirracista que parte de la izquierda mantiene como una de sus principales banderas políticas. El episodio plantea así una contradicción difícil de pasar por alto: el origen de los interlocutores no impide que discrepen de las propuestas de quienes protestan por la vivienda, ni justifica que se les responda con descalificaciones por su procedencia.

Las sospechas sobre la protesta

El vídeo recoge también la intervención de un hombre mayor que cuestiona la presencia continuada de los organizadores en la acampada y pone en duda que participen sin recibir algún tipo de compensación. "Por supuesto que os están pagando por estar aquí. Nadie pierde el tiempo viniendo todos los días a hacer el cuento si no es porque le pagan", afirma ante los jóvenes.

El enfrentamiento en la Puerta del Sol vuelve a poner el foco en la tensión que rodea al debate sobre la vivienda. Mientras los acampados mantienen sus reivindicaciones, otros ciudadanos cuestionan que sus propuestas deban pasar por limitar la propiedad privada o reclamar soluciones que, a su juicio, no tienen en cuenta el esfuerzo necesario para pagar una casa.

La escena deja, además, una cuestión política sobre la mesa: la discrepancia con un discurso ideológico no debería convertirse en motivo de insultos por el origen de quien lo cuestiona. Y menos aún cuando quienes protagonizan el enfrentamiento dicen defender la tolerancia y combatir la discriminación.