Así es la estafa telefónica que suplanta a médicos del Gregorio Marañón para pedir dinero por operaciones urgentes

El Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid ha alertado de una estafa telefónica en la que los delincuentes suplantan a profesionales sanitarios para convencer a familiares de que un ser querido se encuentra en una situación de emergencia médica. Con este engaño, buscan que las víctimas entreguen dinero para sufragar supuestas operaciones o implantes.

El centro hospitalario ha detectado cinco casos en los últimos días, en una reaparición de este fraude que ya había identificado seis meses antes. El hospital advierte de que los estafadores se dirigen especialmente a personas mayores y utilizan la angustia y la urgencia para dificultar que comprueben la veracidad de la llamada.

El procedimiento comienza con una llamada telefónica en la que una persona se identifica como profesional sanitario y comunica que un familiar de la víctima está ingresado y necesita atención urgente.

A continuación, el interlocutor solicita una cantidad de dinero para afrontar supuestos gastos médicos, como una intervención quirúrgica o la colocación de un implante. En ocasiones, los delincuentes incorporan sonidos, como una voz llorando, para hacer más creíble la situación y aumentar la preocupación de quien recibe la llamada.

Eva García-Risco, jefa del Servicio de Atención al Paciente del Gregorio Marañón, ha explicado que los estafadores pretenden generar "una situación de estrés que impida a las víctimas comprobar la veracidad de la información antes de realizar el pago".

La presión emocional constituye una parte central del engaño: los delincuentes intentan que los familiares reaccionen inmediatamente, sin detenerse a verificar si la supuesta emergencia existe o si la llamada procede realmente del hospital.

Algunas víctimas han acudido a Urgencias

En varios de los casos detectados, las personas que recibieron estas llamadas acudieron al Servicio de Urgencias del Gregorio Marañón, alarmadas por la posibilidad de que un familiar estuviera en peligro.

El personal del hospital, que ya había recibido instrucciones para actuar ante este tipo de situaciones, atendió a los afectados, los tranquilizó y les confirmó que sus familiares no se encontraban en las circunstancias que les habían descrito los estafadores.

La reaparición de la estafa ha llevado al centro a recordar cómo comunica las emergencias médicas reales y qué medidas pueden adoptar los ciudadanos para evitar caer en este tipo de engaños.

Cómo comunica el hospital una emergencia médica real

María Dolores Ferreiro, enfermera del Servicio de Atención al Paciente del Gregorio Marañón, ha recordado que los profesionales sanitarios se identifican con su nombre completo, su categoría profesional y el servicio al que pertenecen cuando contactan con los familiares.

Además, el centro señala que una situación médica crítica no se comunica exclusivamente por teléfono. En estos casos, se indica al familiar que acuda al hospital, preferiblemente acompañado, para recibir información sobre el estado del paciente.

El Gregorio Marañón también ha recalcado que, como hospital público, nunca solicita dinero, datos bancarios ni pagos por la asistencia sanitaria.

Esta advertencia es especialmente relevante cuando una llamada exige una transferencia, el pago inmediato de una cantidad o la entrega de información financiera con el argumento de que un familiar necesita una intervención urgente.

Qué hacer ante una llamada sospechosa

El hospital recomienda mantener la calma y no dejarse llevar por la presión del interlocutor. Antes de actuar, es importante comprobar si la información es cierta y evitar cualquier pago que se solicite como consecuencia de una supuesta emergencia médica.

Entre las principales recomendaciones del centro figuran las siguientes:

No facilitar datos personales ni bancarios durante una llamada sospechosa.

durante una llamada sospechosa. No realizar transferencias ni otros pagos vinculados a una supuesta operación o tratamiento urgente.

vinculados a una supuesta operación o tratamiento urgente. Desconfiar de las llamadas desde números ocultos, especialmente si incluyen exigencias económicas inmediatas.

desde números ocultos, especialmente si incluyen exigencias económicas inmediatas. Intentar contactar directamente con el familiar afectado o con su entorno más cercano para comprobar lo ocurrido.

o con su entorno más cercano para comprobar lo ocurrido. Verificar la identidad de quien llama a través de los canales oficiales del hospital.

a través de los canales oficiales del hospital. Si no es posible localizar al supuesto paciente, llamar directamente al centro sanitario mediante sus vías oficiales.

El hospital aconseja colgar si el interlocutor insiste en pedir dinero y comunicar el intento de fraude a la Policía. De este modo, las autoridades podrán conocer los hechos y valorar las actuaciones correspondientes.