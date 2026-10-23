El cuerpo de agentes de movilidad se refuerza con 86 nuevos efectivos para facilitar la vida a los madrileños

Unos 86 nuevos agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid se han incorporado este viernes al cuerpo como parte del proceso de renovación de la plantilla, impulsado en el presente mandato con la convocatoria de 321 plazas de acceso, a las que se suman los procesos de promoción interna y movilidad del personal. Tras la incorporación en 2025 de 22 agentes por turno libre, hoy lo han hecho estos efectivos procedentes de otra convocatoria de nuevas plazas, a la que se presentaron 985 aspirantes.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, junto con el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sido el encargado de entregar los diplomas a los agentes, pertenecientes a la sexta promoción del servicio. Durante su intervención, el regidor ha ensalzado la labor del cuerpo en "una ciudad en que la movilidad supone 14 millones de desplazamientos al día" y ha hecho hincapié en que su papel para que los madrileños "puedan tener la facilidad de poder desplazarse" es "absolutamente fundamental".

Asimismo, Almeida ha agradecido el esfuerzo para superar un proceso selectivo con "pruebas complicadas" y ha subrayado que los agentes están los 365 días del año en las calles, haciendo la vida más fácil a todos los madrileños.

Actualmente, se encuentran en marcha distintos procesos selectivos para la incorporación de un total de 201 agentes a través de dos oposiciones de turno libre y una más reservada a militares de tropa y marinería. El objetivo municipal de todas estas iniciativas es alcanzar los 760 efectivos en 2027, con lo que el Consistorio de la capital lograría volver a situar a la plantilla en el entorno de su nivel máximo desde la creación del cuerpo en 2004.

Funciones de los agentes de movilidad

Los agentes de movilidad intervienen en la regulación de los principales ejes de circulación de Madrid y participan en los dispositivos vinculados a grandes acontecimientos, obras y ocupaciones de la vía pública.

"Tienen un papel clave, por ejemplo, en eventos como la Cumbre de la OTAN, la visita del papa León XIV, el Gran Premio de Fórmula 1 y en los dispositivos en torno a grandes actuaciones de transformación urbana como el soterramiento de la A-5 y la construcción del futuro Paseo Verde del Suroeste", ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado.

Igualmente, desarrollan actuaciones relacionadas con la protección de los espacios reservados para personas con movilidad reducida, la información sobre normativa de circulación y la educación vial. En cuanto a sus medios materiales, el cuerpo cuenta en el momento presente con una flota de 309 vehículos, entre ellos tres furgonetas eléctricas, 44 turismos eléctricos, 122 motocicletas eléctricas, 91 motocicletas de combustión y 49 bicicletas, de las que 35 son eléctricas.