El otro Madrid está entre árboles: diez bosques para descubrir la naturaleza más desconocida

No hace falta recorrer cientos de kilómetros para cambiar el asfalto por un camino entre árboles. A menos de una hora de Madrid se suceden bosques, dehesas, pinares y valles que ofrecen una imagen muy distinta de la comunidad y que permiten descubrir una naturaleza mucho menos conocida que la de los destinos habituales.

Más allá del Hayedo de Montejo, el Bosque Finlandés de Rascafría o el Bosque de la Herrería, existen otros muchos espacios donde el paisaje cambia de una comarca a otra. La variedad de montañas, valles, ríos, lagunas y estepas se traduce también en una amplia diversidad de flora y fauna.

Es una de las propuestas de Madrural, la marca que reúne la oferta de turismo rural de la Comunidad de Madrid a través de cuatro comarcas: Sierra Norte, Sierra de Guadarrama, Sierra Oeste y Las Vegas y la Alcarria de Madrid. Su lema resume la propuesta: "El Madrid que no te esperas".

Bosques que cambian con cada comarca

En la Sierra Norte, la naturaleza adquiere un carácter especialmente montañoso. Entre sus espacios se encuentra la Acebeda de Robregordo, uno de los paisajes más singulares de esta zona, donde los acebos forman un bosque poco habitual en el entorno madrileño.

También está el Abedular de Canencia, con ejemplares de abedul y otras especies propias de este entorno, y la Dehesa Bonita de Somosierra, un bosque de gran diversidad que permite recorrer uno de los paisajes naturales más característicos de la sierra.

Son tres alternativas para quienes quieren adentrarse en la Sierra Norte y descubrir espacios diferentes de los itinerarios más conocidos.

La montaña de Guadarrama

La Sierra de Guadarrama ofrece otro tipo de paisaje. Entre sus rincones se encuentra la Tejeda de Valhondillo, donde crecen algunos de los tejos más antiguos y singulares de la comunidad.

El recorrido permite adentrarse en uno de los enclaves de mayor personalidad de la sierra, mientras que el Bosque de la Barranca, en el entorno de Navacerrada, ofrece un paisaje de montaña dominado por pinares y con vistas sobre el valle.

Son dos propuestas para combinar naturaleza y actividad al aire libre sin necesidad de alejarse demasiado de Madrid.

Castaños y dehesas en la Sierra Oeste

En el oeste de la comunidad, el paisaje vuelve a cambiar. El Castañar de Las Rozas de Puerto Real ofrece un recorrido entre castaños que alcanza uno de sus momentos más característicos durante el otoño, cuando el cambio de color transforma el bosque.

Otra opción es la Dehesa de Navalquejigo, un espacio que combina naturaleza y paisaje rural y que permite conocer una parte menos conocida de la Sierra Oeste.

Esta comarca reúne además numerosos municipios donde completar la visita con alojamientos rurales, gastronomía y actividades organizadas por empresas locales.

Pinares junto al Tajo

El paisaje del sureste madrileño demuestra que la comunidad tampoco se acaba en las montañas. En Las Vegas y la Alcarria de Madrid, el relieve y la vegetación cambian para dar paso a pinares, vegas y espacios vinculados a los ríos.

Mirador de las Canchas.

El Pinar de Carabaña es una de las opciones para recorrer este paisaje, mientras que los Sotos de Villamanrique de Tajo permiten descubrir un entorno marcado por la presencia del río y su vegetación de ribera.

También en esta comarca se encuentra el Pinar de Valdilecha, otro ejemplo de la diversidad de paisajes que pueden encontrarse en el territorio madrileño.

Naturaleza a menos de una hora

Una de las ventajas de esta oferta es precisamente su proximidad. Las comunicaciones por carretera y tren permiten acceder con facilidad a buena parte de estos espacios desde la capital y convertir la visita en una escapada de un día o en un fin de semana.

A ello se suma una oferta de alojamientos rurales y empresas locales especializadas en actividades y rutas, así como una gastronomía basada en productos de la comunidad y recetas propias de cada zona.

Madrid cuenta además con un 39,9 % de su territorio incluido en la Red Natura 2000, una muestra de la variedad de espacios naturales que se pueden encontrar dentro de la región.