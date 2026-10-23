El récord televisivo de Óscar López: ya suma 50 apariciones en TVE desde que es rival de Ayuso

La habitual presencia mediática del ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, en la radiotelevisión pública cumple este viernes una cifra récord. Tras su más reciente paso esta misma mañana por los micrófonos y las cámaras de La Hora de la 1, el dirigente socialista y secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid alcanza ya la cifra de 50 entrevistas concedidas a la corporación desde que es rival en Madrid de Isabel Díaz Ayuso. La continuidad de estas intervenciones ha llevado a que su perfil en pantalla resulte tan recurrente como el de los propios colaboradores del espacio.

En la cita televisiva de esta jornada, conducida por la periodista Silvia Intxaurrondo, el representante gubernamental disponía nuevamente de un escaparate de máxima audiencia. Esta dinámica se ha intensificado desde finales de 2024, momento en el que López asumió el liderazgo de la formación madrileña para consolidarse como la principal alternativa frente a la gestión de Isabel Díaz Ayuso en el Ejecutivo autonómico.

Desde aquel nombramiento, el balance de apariciones en la oferta audiovisual de RTVE no ha cesado de incrementarse, acumulando intervenciones de extensa duración en programas prime time y franjas matinales, como los encuentros en Mañaneros 360, La Noche en 24 Horas junto a Xabier Fortes o sus reiteradas comparecencias en el espacio matutino de La 1.

Esta constante exposición ha generado críticas desde las filas de la oposición autonómica. El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado públicamente la cobertura dedicada al dirigente del PSOE, señalando una evidente desproporción en los tiempos de pantalla asignados desde que asumió el mando del partido a nivel regional. No obstante, los cómputos de intervenciones acumuladas a lo largo de este periodo confirman un volumen de apariciones que supera con frecuencia las estimaciones iniciales vertidas en la conversación pública, distribuyéndose a través de diversos formatos que abarcan desde los informativos nocturnos del canal temático hasta espacios de análisis político como Mañaneros 360, Las Mañanas de RNE o las mesas de debate de la primera cadena.