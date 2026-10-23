La Fiscalía Provincial de Madrid ha abierto diligencias para investigar posibles delitos de odio, amenazas e injurias dirigidas contra la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la acampada ilegal instalada en la Puerta del Sol tras el escrito dirigido por el Gobierno regional a esta institución el pasado miércoles 14 de octubre.

El escrito regional recogía "cánticos e insultos dirigidos directamente" contra la responsable regional en el ejercicio de sus funciones, así como pancartas y pintadas con amenazas graves, en las que "se desea su muerte" y se incita a "quemar su vivienda".

La denuncia también incluía los daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental, como la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos Bienes de Interés Cultural, y la estatua ecuestre de Carlos III.

También hacía referencia a pintadas, pegatinas y otros actos vandálicos, y añadía que su contenido "participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid", así como a desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los consiguientes costes de reparación y limpieza.

Los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de:

amenazas [tipificado en el artículo 169.2º del Código Penal]; delito de injurias graves con publicidad [artículo 208 del CP]; delitos de odio [artículo 510.2 del Código Penal]; así como diversos delitos de daños [artículos 323 y 263].