"Me ha cambiado la vida": la terapia con caballos de Madrid para víctimas de violencia

"Me ha cambiado la vida". Así describe Rosana Cárdenas Rodríguez su experiencia con la terapia asistida con caballos que desarrolla la Comunidad de Madrid. El objetivo es ayudar a mujeres víctimas de violencia a recuperar su confianza y avanzar en su recuperación emocional. A su lado, Sara, otra de las participantes, asegura que estas sesiones le están aportando una seguridad que le permite afrontar poco a poco situaciones que antes no se veía capaz de superar.

Ambas participan en un programa que comenzó el pasado mes de septiembre y que está dirigido a 44 mujeres víctimas de violencia y 11 menores. La iniciativa, que complementa la atención psicológica y social que reciben en los centros de la red pública, consta de ocho sesiones en las que las participantes trabajan con los animales mediante ejercicios de manejo, cuidados en cuadra y técnicas de relajación.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, visitó esta semana una de estas actividades en el Centro Ecuestre Villafranca, en Villanueva de la Cañada, donde un equipo multidisciplinar de psicólogas y fisioterapeutas dirige las sesiones. Durante la visita, destacó los beneficios de esta intervención para el control de las emociones, el estado de ánimo y la recuperación del autocuidado.

"Se trata de que ellas puedan recuperar sus vidas, vivir sin miedo y siendo dueñas de su futuro", señaló Dávila, que también avanzó la intención de incorporar a más mujeres al programa a lo largo del próximo año.

Rosana Cárdenas Rodríguez lleva un año trabajando en su recuperación tras sufrir una agresión sexual. Según explicó, fue el centro de crisis de la Comunidad de Madrid al que acude el que la derivó a este taller, una experiencia que, considera, ha tenido un efecto muy positivo en su vida.

La consejera Ana Dávila visita el Centro Ecuestre Villafranca, en Villanueva de la Cañada | Fuente: Comunidad de Madrid

Para explicar cómo le ayuda esta terapia, recurre a la imagen del caballo, un animal que puede pesar más de 500 kilos y con el que las participantes aprenden a relacionarse, dirigirlo y cuidarlo. Para ella, ese proceso se convierte en una metáfora de la capacidad de decidir sobre su propia vida.

"Yo puedo pararme, el caballo para y yo también puedo pararme o seguir en la vida", explica. Una reflexión que resume con una idea: "Soy yo la que tengo que tomar las riendas de mi vida".

Rosana destaca especialmente los efectos que ha percibido en su bienestar emocional y mental después de más de un año trabajando para superar las consecuencias de la agresión. "Este taller, a mí en lo particular, me ha servido para mejorar mi calidad de vida, salud física y mental, sobre todo mental", asegura.

Para ella, las distintas actividades forman parte de un mismo aprendizaje. El cuidado del animal, el manejo desde el suelo y el contacto con el caballo le permiten reflexionar sobre la importancia de cuidarse a sí misma, reconocer sus necesidades y decidir hacia dónde quiere avanzar.

Recuperar la seguridad después de una agresión sexual

Sara también participa en el programa después de sufrir una agresión sexual en junio de este año. Su experiencia es más reciente, pero asegura que las sesiones le están ayudando a ganar confianza y a enfrentarse a sus propios miedos.

"Estoy cogiendo más seguridad hacia mí misma", explica. La participante reconoce que algunas cosas que antes no se veía capaz de hacer ahora empieza a conseguirlas, aunque sea poco a poco.

Para ella, la relación con el caballo representa también un aprendizaje sobre el autocuidado. "El cuidarnos nosotros y el montar en ellos, pues es como que te transmite una seguridad que vas cogiendo muy poco a poco", señala.

La idea de seguir adelante pese al miedo es otra de las enseñanzas que destaca de la terapia. "Muchas veces pienso que hay que tirar para adelante, aunque tenga miedo", afirma.

Las sesiones no se limitan, por tanto, al contacto con los animales. Para las participantes, los ejercicios se convierten también en una oportunidad para recuperar la seguridad en sí mismas y comprobar que pueden afrontar nuevos retos.

Un caballo de 500 kilos para aprender a confiar

Paula, de 28 años, también destaca el efecto de la equinoterapia en su confianza personal. Cuando habla de los avances que ha experimentado, pone el acento en la satisfacción que siente al comprobar que un animal de gran tamaño responde a sus indicaciones.

"Me ayuda mucho a confiar en mí misma, a ver que tengo un animal de 500 kg a mi lado y es como guau, me hace caso un animal de 500 kilos. Es muy gratificante", cuenta.

Paula lleva ya cinco sesiones y está muy satisfecha con la experiencia. También valora el acompañamiento de las profesionales que participan en el proyecto: "Las chicas nos ayudan un montón también, como es equipo de psicólogas y demás, pues también nos ayudan un montón a nivel personal".

De las distintas actividades, la que más le gusta es la dedicada al cuidado del caballo. Al principio, reconoce, sentía mucho miedo hacia el animal que le habían asignado porque era el más grande y el que más pesaba. Sin embargo, esa sensación ha cambiado con el paso de las sesiones.

"Estaba muy nerviosa al principio, pero a ver, súper bien. Tengo una confianza increíble con él", explica. Incluso relata que el caballo ha llegado a quedarse dormido mientras lo limpiaban y cepillaban.

Paula relaciona esa evolución con la posibilidad de recuperar el control sobre su propia vida después de una experiencia traumática. "Es como lo que decía mi compañera antes, que es como llevar las riendas de tu vida", afirma.

El trabajo de las psicólogas y fisioterapeutas

Detrás de estas experiencias hay un programa de intervenciones asistidas con caballos diseñado para favorecer la recuperación emocional, funcional y psicosocial de las mujeres víctimas de violencia de género y de sus hijos menores.

Mara Solano García, fisioterapeuta del equipo y presidenta de la Asociación Al Paso, explica que cada actividad responde a unos objetivos concretos y que el trabajo con los animales se combina con la intervención de profesionales sanitarias.

En el caso de la equitación, las participantes trabajan el control corporal y la autoestima mediante ejercicios que les permiten dirigir al caballo y establecer un vínculo con el animal que se les ha asignado.

Equinoterapia en el Centro Ecuestre Villafranca, en Villanueva de la Cañada | Fuente: Comunidad de Madrid

Los cuidados tienen otro propósito: fomentar el apego seguro y favorecer la expresión emocional. El manejo pie a tierra, por su parte, permite trabajar la expresión corporal, la capacidad de poner límites y la gestión de distintas situaciones.

"Todo eso las va armando a ellas de una serie de capacidades que, digamos, habían perdido debido a estas situaciones tan traumáticas, con el fin de favorecer esa recuperación emocional", explica Solano García.

La especialista también destaca la importancia del propio hecho de acudir al centro y participar en las actividades. Para algunas mujeres, desplazarse hasta allí y completar los ejercicios supone ya una primera experiencia de logro.

A ello se suma la relación que se establece entre las participantes, que proceden de seis centros diferentes de la Comunidad de Madrid. La convivencia les permite conocer a otras mujeres con experiencias distintas, compartir el proceso y apoyarse mutuamente.

Solano García considera que las relaciones que se crean entre ellas, las profesionales y las personas voluntarias que colaboran en el proyecto también contribuyen a la recuperación.

La Comunidad de Madrid prevé ampliar el programa

Durante su visita al Centro Ecuestre Villafranca, Ana Dávila defendió los beneficios de la terapia asistida con animales como complemento a la atención que reciben las mujeres en los centros especializados.

La consejera señaló que la iniciativa permite trabajar aspectos como el control emocional, el bienestar y la recuperación del autocuidado, con la participación de profesionales y voluntarios en un entorno natural.

Además, el Gobierno regional pretende ampliar el número de beneficiarias durante el próximo año mediante un contrato más estable.

El objetivo es continuar ofreciendo una intervención complementaria a la atención psicológica y social de la red pública para ayudar a las mujeres a recuperar la confianza, mejorar su autoestima y reforzar sus relaciones personales y familiares.

Mientras tanto, las participantes encuentran en cada sesión una oportunidad para avanzar en ese proceso. Para Rosana, la enseñanza se resume en aprender a detenerse, continuar y decidir por sí misma. Para Sara, en ganar seguridad poco a poco. Y para Paula, en descubrir que puede acercarse sin miedo a un animal que al principio le imponía.