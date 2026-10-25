Detenido un joven de 26 años por agresión sexual a una mujer en la acampada de Sol

La Policía Nacional ha detenido este domingo de madrugada a un joven de 26 años por una presunta agresión sexual a una mujer de 22 años en una tienda de campaña de la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid. El arresto se produjo después de un enfrentamiento con otro joven que también se encontraba en el interior de la tienda.

Según han informado fuentes policiales a Europa Press, el detenido entró en una tienda de campaña durante la madrugada y realizó tocamientos sexuales a la joven. La mujer le reprochó su comportamiento y otro hombre presente en el lugar también intervino para recriminarle su actitud.

A continuación, el presunto agresor se abalanzó sobre este segundo joven, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos. La información facilitada por las fuentes policiales no precisa si alguno de los implicados sufrió lesiones.

Detenido a primera hora de la mañana

Tras recibir el aviso por lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y detuvieron al sospechoso sobre las 6:30 horas.

A las 14:45 horas, el joven seguía pendiente de pasar a disposición judicial. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las diligencias policiales ni sobre las circunstancias previas al incidente.

Otros incidentes en la acampada

No es la primera vez que ocurre una detención en la acampada. El pasado 16 de octubre, dos hombres fueron detenidos por presuntas amenazas de muerte en el mismo lugar.

Durante la discusión, un hombre amenazó con comprar una pistola para matar a los presentes y con prenderles fuego. Una de las denunciantes declaró que también había amenazado con hacerle un agujero en la cabeza y rajarle la boca.

Los participantes intentaron que abandonara la acampada y lo acompañaron hasta las inmediaciones de un establecimiento Carrefour Express, donde continuó la discusión. Tras recibir un aviso por la presencia de un hombre alterado, la Policía acudió al lugar. Aunque el sospechoso ya se había marchado, dos mujeres relataron lo ocurrido a los agentes.