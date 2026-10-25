Jupol celebra la dimisión de Francisco Martín: "Menos cálculo político y más seguridad ciudadana"

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha valorado de forma positiva la dimisión de Francisco Martín como delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid. La organización sindical ha acusado al ya exdelegado de dejar a los agentes "a los pies de los caballos" tras sus continuos "ataques" a los dispositivos policiales de orden público.

Estas palabras se producen después de que el sindicato exigiera repetidamente su cese. El último episodio de tensión tuvo lugar a raíz de la protesta educativa en la Universidad Complutense, donde Martín solicitó investigar de urgencia la intervención policial. Ante esto, el sindicato ha señalado que "es inaceptable que quien debe dirigir y respaldar a la Policía Nacional se dedique a cuestionar públicamente a sus profesionales y a poner en duda su actuación".

Desde Jupol recuerdan que el enfrentamiento venía de lejos y que previamente solicitaron la dimisión del ya exdelegado por la gestión de la seguridad en las protestas de Ferraz y los incidentes en la cancelación de la última etapa de la Vuelta a España de 2025. Se trata de "situaciones en las que, a nuestro juicio, volvió a faltar el respaldo institucional que merecen los policías nacionales y, especialmente, la UIP (Unidad de Intervención Policial)", inciden desde la organización.

En esta misma línea, la representación sindical ha criticado el uso partidista de las fuerzas de seguridad, subrayando que la Policía Nacional no necesita responsables políticos "que la utilicen como escudo cuando les conviene y la abandonen cuando llegan las críticas", sino que requiere de dirigentes que "den la cara, asuman sus decisiones y defiendan a quienes se juegan su integridad física en la calle".

Ante el relevo al frente de la institución, el sindicato mayoritario ha pedido al próximo delegado del Gobierno en Madrid que tenga "menos cálculo político y más seguridad ciudadana", al tiempo que le exige "valentía, responsabilidad y respaldo institucional sin complejos" hacia la Policía Nacional.

Por último, la organización ha remarcado que "su obligación es proteger a los madrileños, garantizar el orden público y defender el interés general, no dejar desamparados a los policías ante situaciones de máxima tensión", concluyendo que seguirán exigiendo que ningún agente vuelva a quedar "a los pies de los caballos" por decisiones políticas.