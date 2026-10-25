La ocupación de la Puerta del Sol, instalada en la Puerta del Sol desde hace cuatro semanas afronta sus momentos más decisivos. Tras un mes de asentamiento ininterrumpido que dio comienzo a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal y su posterior fallecimiento, la protesta atraviesa un importante desgaste. El paso de los días, las inclemencias meteorológicas y la acumulación de diversos incidentes en la plaza han cambiado sensiblemente la dinámica inicial del campamento, llevando a los organizadores a iniciar labores de limpieza y a retirar las primeras tiendas de campaña a la espera de tomar una decisión sobre el levantamiento definitivo, que todo a punta a que será el próximo 11 de noviembre con el inicio de la Huelga General.

El escenario se ha vuelto especialmente complejo tras los hechos ocurridos durante la pasada madrugada. Alrededor de las 6:30 horas, la Policía Nacional detuvo a un joven de 26 años por una presunta agresión sexual a una mujer de 22 años en el interior de una de las tiendas de campaña. El arresto se produjo después de que el sospechoso se metiera en un enfrentamiento con un segundo joven que intervino al recriminarle su actitud.

Se trata de un nuevo episodio de tensión que se suma a otras intervenciones policiales previas en el lugar, como las detenciones del pasado 16 de octubre por un delito de amenazas, en un contexto donde también se han registrado protestas por parte de colectivos de personas con discapacidad debido a los problemas de movilidad que genera la acampada en la plaza.

A esto también se le suma que hace a penas unas horas el delegado del Gobierno presentaba su dimisión. Estas últimas semanas se ha elevado el clima de tensión, tras haber reconocido por escrito al Ayuntamiento la existencia de dificultades de seguridad en la zona, como los problemas para localizar y acceder a las tomas de agua para los bomberos. A esta situación se añaden las diligencias abiertas por la Fiscalía en relación a posibles delitos de odio e injurias vertidos en el entorno de la movilización hacia la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Primeros movimientos hacia la "desescalada"

Ante esta acumulación de factores y el notable malestar de los comerciantes de la zona por el impacto negativo en sus ventas, la comisión de Comunicación de la 'Acampada 26S' ha comenzado a retirar las tiendas situadas en los accesos a las calles Arenal y Preciados. "Nos gustaría darle un final a esto que sea un poco simbólico, que culmine en algo bastante grande", explicaba este domingo a Efe Zaira Pagán. Cuenta que esta retirada no se concibe como un mero repliegue, sino como el final a una fase concreta de la movilización para canalizar la protesta hacia un nuevo punto.

Teniendo en cuenta estas palabras, entre las opciones que cobra fuerza está la huelga general, si bien es una medida que aún no cuenta con un acuerdo cerrado. Además, en paralelo, los participantes trabajan en la redacción de un manifiesto consensuado entre las distintas comisiones y asambleas. Este documento pretende fijar la hoja de ruta para una "desacampada" gradual y acordada, que permita reubicar a las personas sin hogar que se han ido sumando al campamento en las últimas semanas y trasladar las dinámicas del movimiento hacia los barrios.