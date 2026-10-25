Miedo en Vallecas: drogas y reyertas obligan a blindar Peña Gorbea con agentes y cámaras

Los problemas de seguridad en Peña Gorbea han obligado a reforzar la presencia policial en esta zona de Puente de Vallecas, donde los vecinos llevan meses reclamando medidas contra las peleas, las drogas y los problemas de convivencia. El despliegue de 37 nuevos agentes en el distrito ha mejorado la situación en las últimas semanas, pero sigue sin resolver todos los problemas que denuncian quienes viven y trabajan en el entorno.

Libertad Digital ha intentado conocer cómo se vive en la zona y ha contactado con varios comercios del bulevar, pero ninguno ha querido hablar sobre la situación. Los comercios consideran que es un entorno "peligroso" y prefieren no meterse en líos porque, según explican, ellos solo se dedican a "trabajar".

Peña Gorbea se encuentra en Puente de Vallecas, un distrito del sureste de Madrid que supera los 253.000 habitantes y está formado por seis barrios oficiales: Entrevías, San Diego, Palomeras Bajas, Palomeras Sureste, Portazgo y Numancia.

Drogas y reyertas

En la zona se han producido episodios violentos que ilustran la preocupación por la convivencia. Uno de los más graves fue una reyerta multitudinaria registrada en la discoteca Legends, situada en la confluencia de las calles Peña Gorbea y Tajos Altos. Cinco jóvenes, de entre 18 y 34 años, resultaron heridos, dos de ellos graves por arma blanca. La Policía Nacional detuvo a dos presuntos implicados.

Los vecinos señalaron entonces que este tipo de altercados se repetía, especialmente durante las noches cuando acudían jóvenes al establecimiento.

A estos incidentes se suman las actuaciones policiales contra el tráfico de drogas. Fue la Policía Municipal quien detuvo a dos jóvenes como presuntos responsables de un delito contra la salud pública tras localizar en una vivienda, 17 kilos de cocaína, además de tusi, pastillas de MDMA y ketamina. Los vecinos también han denunciado la presencia de personas drogodependientes en la calle, problemas de salubridad y conductas incívicas

Cámaras para recuperar el bulevar

El refuerzo policial ha sido recibido positivamente por parte de los residentes y comerciantes que han valorado públicamente el dispositivo. En declaraciones recogidas por otros medios, vecinos de la zona han asegurado que la mayor presencia de agentes ha contribuido a "mejorar la sensación de seguridad". También han advertido de que el problema no desaparece simplemente porque aumenten las patrullas.

Luis Sánchez-Grande, representante de la asociación vecinal Casco Viejo VK, ha denunciado el abandono institucional y ha reclamado medidas de limpieza y atención social y sanitaria. Según su testimonio, las personas con problemas de drogodependencia no han desaparecido, sino que algunas se han desplazado a otros puntos del barrio y buscan darles una "solución".

...para dar solución a los drogodependientes en la vía pública y personas en situación de sinhogarismo. — Kaskoviejo_VK (@KaskoviejoVk) September 14, 2026

El Ayuntamiento de Madrid también prepara nuevas medidas de vigilancia. El Consistorio anunció la ampliación del sistema de videovigilancia con cuatro cámaras adicionales, que se sumarán a las 25 que ya funcionan en el entorno. Está previsto que los nuevos dispositivos, dos de ellos dotados de inteligencia artificial, permitan cubrir zonas que hasta ahora quedaban fuera del campo de visión de las cámaras existentes.

Reuniones aplazadas por el Delegado

La respuesta institucional ha estado marcada por los reproches entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid. Las reuniones previstas para abordar la situación de Peña Gorbea y otros puntos conflictivos de la capital fueron aplazadas, lo que provocó críticas del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y de la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz.

El Consistorio reprochó a Francisco Martín que suspendiera las citas sin ofrecer explicaciones suficientes ni alternativas inmediatas. La Delegación, por su parte, atribuyó los cambios a problemas de agenda y defendió su voluntad de coordinar a las distintas administraciones.

La mesa de trabajo se reunió finalmente el 20 de octubre en la sede de la Delegación del Gobierno. Participaron representantes de la Delegación, el Ayuntamiento, la Policía Nacional, la Policía Municipal y asociaciones vecinales, además de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. El encuentro buscaba avanzar en una respuesta coordinada que combine seguridad, atención social, asistencia a personas vulnerables y mejora del espacio público.