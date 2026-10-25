Las Mujeres Caballas llenan Madrid en una gran manifestación para que España no olvide a Ceuta

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Juan Jesús Vivas en la marcha

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asistido a la manifestación convocada por Mujeres Caballas en Madrid para reclamar soluciones ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. "Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad", ha afirmado Vivas al comienzo de la marcha. El presidente ceutí ha asegurado que los vecinos han tenido que cambiar sus hábitos de vida y que han perdido seguridad, tranquilidad y libertad.