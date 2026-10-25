Las Mujeres Caballas llenan Madrid en una gran manifestación para que España no olvide a Ceuta
La marcha, convocada por Mujeres Caballas, reclama recuperar la normalidad en Ceuta tras la invasión de inmigrantes registrada a finales de julio.
Manifestación de Mujeres Caballas, familias unidas por Ceuta
Maxi Lacasa, portavoz del movimiento Mujeres Caballas, en la manifestación convocada hoy en Madrid. "No hemos visto ninguna solución en estos tres meses. Ceuta necesita un retorno inmediato de los inmigrantes y un refuerzo de las fronteras", ha afirmado Maxi Lacasa, policía local en la ciudad autónoma.
"Ceuta no se vende, Ceuta se defiende"
Miles de personas se manifiestan en Madrid por la ciudad autónoma de Ceuta. Lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende" o "Madrid, escucha, Ceuta está en la lucha" han sido algunas de las consignas coreadas en la marcha.
Mujeres Caballas llevan a las puertas del Congreso su protesta
La manifestación ha arrancado en el Paseo del Prado y continuará hasta la plaza de Cánovas del Castillo, junto a la fuente de Neptuno. Desde allí, los participantes recorrerán la Carrera de San Jerónimo hasta llegar a la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados, donde está prevista la lectura de un manifiesto.
"¿Dónde están mis derechos?"
Las mujeres de Ceuta claman en Madrid: "¿Dónde están mis derechos?".
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, acompaña a las Mujeres Caballas
La manifestación ha contado con la presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que ha acompañado al movimiento Mujeres Caballas en su reivindicación de recuperar la normalidad en la ciudad autónoma
Banderas de Ceuta y España
La marcha ha trasladado hasta el centro de Madrid la preocupación de las convocantes por la situación que atraviesa Ceuta tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio.
Más seguridad en la frontera y cambios en la política migratoria
Entre las principales reivindicaciones de la plataforma se encuentran el refuerzo de la seguridad fronteriza, una mayor implicación del Gobierno central y cambios en la aplicación de la normativa de extranjería. También reclama que se apliquen los procedimientos europeos de devolución conforme a la legislación vigente.
La entrada de inmigrantes del 30 de julio, en el origen de la protesta
La movilización se produce después de invasión de inmigrantes registrada el 30 de julio, una jornada que volvió a situar a Ceuta en el foco de la presión migratoria.
"Templarios, volved"
Entre las pancartas que han acompañado la manifestación destaca una con el mensaje "Templarios, volved", en la que los participantes apelan a la histórica orden militar medieval para expresar su preocupación por la situación de la ciudad autónoma.
"Todos con Ceuta, por historia, por justicia"
Entre las pancartas que portan los asistentes también pueden leerse mensajes como "Todos con Ceuta, por historia, por justicia" y "Madrid está aquí, Ceuta también", con los que los manifestantes expresan su apoyo a la ciudad autónoma.
Melchor León también asiste a la manifestación
El diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta, Melchor León, también ha asistido a la manifestación convocada por Mujeres Caballas en Madrid.
Dos manifestantes vestidos del color de la bandera de España
Dos manifestantes han acudido a la marcha vestidos con los colores de la bandera de España, el rojo y el amarillo, en una muestra de apoyo a Ceuta durante la movilización celebrada en el centro de Madrid.
"Frontera segura"
Los manifestantes piden al Gobierno de España "una frontera segura" en la ciudad autónoma.
Juan Jesús Vivas en la marcha
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha asistido a la manifestación convocada por Mujeres Caballas en Madrid para reclamar soluciones ante la situación que atraviesa la ciudad autónoma. "Ceuta sigue viviendo una situación absolutamente insostenible, una situación totalmente alejada de la normalidad", ha afirmado Vivas al comienzo de la marcha. El presidente ceutí ha asegurado que los vecinos han tenido que cambiar sus hábitos de vida y que han perdido seguridad, tranquilidad y libertad.
"Sanidad al límite"
Entre las pancartas exhibidas durante la manifestación también se encuentran mensajes que alertan de que la sanidad está al límite en Ceuta, en referencia a la presión que soportan los servicios públicos de la ciudad autónoma debido a la cantidad de inmigrantes que entraron en verano.
"Ceuta es el principio"
Durante el recorrido, los asistentes han exhibido pancartas en defensa de Ceuta en las que se puede leer "Ceuta es el principio" o "Distintos credos, una misma España".
Los manifestantes llegan al Museo del Prado
Lateral de la manifestación pasado el Museo del Prado.
Justicia por Ceuta
Durante el recorrido hacia la plaza de las Cortes, los participantes exhiben carteles con mensajes como "Todos con Ceuta, por historia, por justicia" y "Madrid está aquí, Ceuta también".
El presidente de Ceuta
Vivas ha acompañado a las participantes en una movilización que busca trasladar al Congreso de los Diputados las reivindicaciones de los ceutíes tras las entradas masivas de inmigrantes registradas el pasado 30 de julio.
La subida a las Cortes
La marcha avanza hacia la plaza de las Cortes, junto al Congreso de los Diputados, con una multitud de manifestantes que llena las calles al grito de apoyo a Ceuta.
Personas de toda España
A la manifestación se han desplazado personas procedentes de distintos puntos de España para mostrar su apoyo a Ceuta. Entre las pancartas que pueden verse durante la marcha figuran mensajes como "Valladolid está con Ceuta".
Nacho Abad en la manifestación
Caras conocidas, como el presentador de televisión, Nacho Abad, han acudido a la manifestación para mostrar su apoyo al puelo ceutí.
Los manifestantes llegan a las Cortes
Los manifestantes llegan a la plaza de las Cortes, a las puertas del Congreso de los Diputados, entre pancartas y consignas en apoyo a Ceuta. La marcha alcanza así su destino en el centro de Madrid, donde está prevista la lectura de un manifiesto con las principales reivindicaciones de Mujeres Caballas.
Miles de personas apoyan al pueblo ceutí
La organización sostiene que la seguridad constituye uno de los principales motivos de su movilización. Lacasa ha denunciado la existencia de reyertas frecuentes y ha afirmado que los servicios sanitarios deben atender las consecuencias de estos episodios.
"Ceuta no puede más, Real Decreto YA"
"Ceuta no puede más, Real Decreto YA", piden algunos manifestantes a través de sus pancartas.
Macarena Olona en la marcha
Macarena Olona en la manifestación para apoyar a todos los ceutíes que han sufrido las consecuencias de la invasión.
Lectura del manifiesto
La lectura del manifiesto ha comenzado frente al Congreso de los Diputados.
Minuto de silencio por los inmigrantes fallecidos
Antes de la lectura, los participantes han guardado un minuto de silencio en memoria de los inmigrantes que murieron al intentar llegar a nado a Ceuta. Un gesto de recuerdo y homenaje a quienes perdieron la vida durante el intento de alcanzar la ciudad autónoma.
Las mujeres caballas han expuesto las principales reivindicaciones que tiene el pueblo de Ceuta.