Adiós a aparcar gratis en Carabanchel: el SER llega a estas calles de Opañel y San Isidro

El mapa del aparcamiento regulado de Madrid cambia en noviembre y afecta a dos barrios de Carabanchel. Los vecinos de Opañel tendrán que familiarizarse por primera vez con el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), mientras que en San Isidro se ampliará el área en la que aparcar ya está sujeto a este sistema municipal.

El cambio entrará en vigor el 3 de noviembre y supondrá la incorporación de 3.161 plazas reguladas en el distrito. De ellas, 2.760 corresponden a Opañel y otras 401 a la segunda fase de ampliación en San Isidro. En la práctica, aparcar gratis dejará de ser una opción en las calles incluidas en estas nuevas zonas.

La mayoría de las plazas estarán destinadas a residentes. En concreto, 2.979 serán verdes, el 94% del total, mientras que las 182 restantes serán azules y estarán orientadas al estacionamiento de rotación.

¿Qué calles tendrán SER?

La nueva zona de Opañel quedará delimitada por las calles de Oporto, Antonio Leyva, General Ricardos, Mercedes Arteaga y Portalegre. Es la primera vez que este barrio se incorpora al estacionamiento regulado.

En San Isidro, la ampliación afectará al área comprendida entre el paseo de San Illán, el puente de Toledo, General Ricardos y Comuneros de Castilla. En este caso, se trata de una segunda fase de extensión del servicio.

Plano de la zona SER en los barrios de Opañel y San Isidro

Los vecinos empadronados en las zonas afectadas podían solicitar desde el pasado 5 de octubre la autorización de estacionamiento para residentes. Este permiso les permite aparcar en las plazas correspondientes sin ser sancionados por carecer de la autorización.

El trámite puede realizarse a través de la web municipal madrid.es/ser, del teléfono 010, de las oficinas de atención a la ciudadanía de Línea Madrid o de la Oficina Especializada de la calle Bustamante, 16. Los requisitos también se pueden consultar en la sede electrónica del Ayuntamiento.

Para comunicar la ampliación, el Consistorio ha distribuido información mediante correos electrónicos, SMS, carteles en comunidades de vecinos y folletos.

La medida se integra en la estrategia Madrid 360, que plantea ordenar el uso del espacio público y el estacionamiento, con especial atención a los residentes. Con estas nuevas plazas, la capital superará las 183.000 plazas reguladas distribuidas en trece distritos.