Almeida, ante la dimisión de Martín: "Es un aviso para los que han sacrificado su dignidad en el altar del sanchismo"

José Luis Martínez-Almeida ha visto en la dimisión de Francisco Martín la confirmación de lo que lleva tiempo reprochándole: que ha actuado más como "delegado del sanchismo" que como delegado del Gobierno en Madrid. El alcalde considera que su salida, después de quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre, demuestra que su lealtad al partido no le ha servido para conservar un puesto. "No le va a echar nadie de menos, ni su partido", ha sentenciado este lunes.

Precisamente, el alcalde ha cuestionado que Martín se marche porque los socialistas no le hayan dado el puesto que esperaba. "Usted es delegado del Gobierno, no es delegado del Partido Socialista y, por tanto, no puede dejar un cargo institucional simplemente porque considera que su partido no le ha tratado bien", ha señalado.

Para Almeida, su dimisión resume la forma en que el exdelegado ha entendido su cargo desde el comienzo: "No se va porque el Gobierno le cese, sino porque el Partido Socialista no le da un carguito".

El alcalde también ha relacionado su salida con la gestión de la acampada de la Puerta del Sol o de otros episodios como La Vuelta, por la que el Ayuntamiento ya pidió su dimisión. "Un delegado del Gobierno, si tiene un mínimo de dignidad, no se va porque no le meten en una lista, se va porque permitió que se incendiaran las calles con la vuelta ciclista, se va porque está permitiendo una acampada ilegal donde ha habido agresión sexual, donde ha habido ya un apuñalamiento", ha declarado.

Pero Almeida ha ido más allá al sugerir que Martín podría querer conseguir el aforamiento al dejar su puesto. Para justificar esa sospecha, ha mencionado Bancal de Rosas, la asociación que recaudó fondos para la campaña de Pedro Sánchez en las primarias socialistas de 2017 y de la que el ahora ya exdelegado fue presidente.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, Martín compareció en la comisión de investigación del Senado sobre la trama Koldo y se negó a revelar los nombres de los donantes y de todos los socios fundadores, alegando un deber de confidencialidad.

"¿Y por qué quiere uno estar aforado? ¿Por qué quiere estar aforado este señor? Por lo del Bancal de Rosas, por la financiación ilegal del PSOE o por las consecuencias penales de la acampada y de su inacción total y absoluta", ha lanzado el alcalde, que ha vinculado esa posibilidad con las controversias que rodean a Martín.

"Y, por cierto, esto también es un aviso para todos aquellos que han sacrificado su dignidad, su decencia y su honradez en el altar del sanchismo. No es que Roma no pague traidores, es que Sánchez no paga a los amigos. Es decir, todos aquellos que creyeron que el proyecto del Partido Socialista se llamaba Pedro Sánchez, que sepan que no van a tener recompensa de ningún tipo, que lo más probable es que les pase como al delegado del Gobierno", ha concluido Almeida desde el Palacio de Cibeles sobre el adiós del hasta ahora delegado.

Recado para Maroto

Por su parte, Reyes Maroto ha lamentado la marcha de Martín, al que ha definido como "un gran delegado", y ha descartado que exista relación entre su dimisión y las primarias del PSOE que se celebraron el pasado julio. En ellas, Enma López se presentó contra Maroto como candidata socialista a la Alcaldía.

Cabe recordar que Martín dio su voto a López, algo que el alcalde ha vinculado a su salida: "También tiene pinta de que ha sido objeto de represalia precisamente por no apoyar a Reyes Maroto y por apoyar a Enma López Araujo".

Además, la portavoz socialista en el Ayuntamiento ha defendido la actuación de la Delegación del Gobierno ante la acampada y ha criticado al Gobierno regional y autonómico porque les "preocupa más" la instalación del árbol de Navidad que las movilizaciones, a pesar de lo que supondría para los comercios que el árbol no se acabara colocando este año.

"Yo le digo a Reyes Maroto que, si ella no tiene ningún miedo, que vaya a pasar una noche en Sol; si ella cree que es una acampada pacífica, que se vaya a pasar una noche en una tienda de campaña y que esté allí a ver si tiene algún problema, alguna sensación subjetiva u objetiva de inseguridad", ha reaccionado Almeida a tales declaraciones.

Para Almeida, la protesta ha cambiado tanto que ya no responde a su objetivo inicial. "¿Alguien es capaz de sostener de verdad, en serio, que esa acampada ahora mismo es por la vivienda?", ha preguntado. Por eso, el regidor ha instado a la subdelegada del Gobierno, "a expensas de lo que nombre el Gobierno", a levantar "inmediatamente" el asentamiento "simplemente para prevenir que pueda haber otra agresión sexual".