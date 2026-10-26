Ayuso remodela su Gobierno tras los fichajes de Feijóo en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha remodelado este lunes tres consejerías de su Gobierno tras el fichaje del consejero Carlos Novillo y el viceconsejero José Antonio Sánchez para la candidatura del PP en Madrid, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, de cara a las elecciones generales del próximo 29-N.

En la recta final de la legislatura madrileña, estos cambios renuevan la apuesta de Ayuso en servicios públicos regionales que han demostrado su liderazgo en España para afrontar desafíos como la vivienda, el transporte, la respuesta ante emergencias o la despoblación.

El Consejo de Gobierno se reúne este lunes de forma extraordinaria y por vía telemática para abordar los siguientes cambios – los nombramientos de consejeros van por decreto de presidenta y los de los viceconsejeros y directores generales por Consejo de Gobierno-:

Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, relevará a Novillo al frente de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior; mientras que José María García Gómez, hasta ahora número 2 de Rodrigo como viceconsejero, será el nuevo consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

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Durante esta legislatura, este departamento ha reforzado y modernizado el transporte público madrileño con ambiciosas ampliaciones de la red de Metro, junto a una política de vivienda pionera con la entrega de 16.500 pisos de alquiler asequible del Plan Vive.

Paralelamente, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior ha afrontado en la etapa de Novillo emergencias como el gran incendio de Sierra Oeste o episodios de Dana de 2023, fortalecido el sector primario con planes de ayuda a la ganadería y la agricultura madrileña y una ley LÍDER esencial para facilitar la construcción de vivienda.

De otro lado, Ángel San Gregorio, actual director general de Atención al Ciudadano y Transparencia, será nombrado nuevo viceconsejero de Presidencia y Administración Local -Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local- en sustitución de José Antonio Sánchez en un departamento clave para la coordinación del Gobierno de la Comunidad de Madrid, enfocado actualmente en las obras de la Ciudad de la Justicia, Pueblos con vida para la dinamización de los pequeños municipios o el Programa de Inversión Regional para 178 localidades madrileñas.

Rodrigo, García Gómez y San Gregorio tomarán posesión este miércoles tras la publicación de sus nombramientos en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y antes de la reunión de Consejo de Gobierno.