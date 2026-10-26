El Ayuntamiento de Madrid reconoce un "error material" en la recalificación de la Ciudad del Real Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido un "error material" en la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas y tendrá que corregir el cálculo que figura en uno de los informes de la operación. El fallo afecta a las tasas vinculadas al proyecto y, en concreto, al cálculo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La diferencia está en las cifras: un informe elaborado por una consultora eleva de 1,46 a 98,6 millones de euros el beneficio estimado, según publicaba El País. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado este lunes que el documento contiene un cálculo incorrecto, aunque sostiene que el error no supone una pérdida económica ni "tiene consecuencias prácticas" para el Consistorio.

"El error no es sobre el tipo impositivo, sino sobre el coeficiente que se ha calculado", ha explicado el regidor. Según ha detallado, el Ayuntamiento cobra en función de los porcentajes y tipos impositivos que corresponden, no de la cantidad que aparece reflejada en ese informe. Por eso, ha insistido en que "no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid".

Almeida ha admitido que el estudio "es erróneo en un punto" y que ahora corresponde "rectificar ese punto y seguir los trámites pertinentes". También ha defendido la legalidad de la actuación municipal y ha señalado que quien tenga dudas sobre la contratación de la consultora puede recurrirla o impugnarla. "El error no tiene ninguna repercusión material sobre las cuentas del Ayuntamiento porque se iba a cobrar lo que hay que cobrar, no lo que ponía en ese informe", ha insistido.

Un cambio urbanístico para Valdebebas

El error se conoce en plena tramitación de una operación que busca transformar parte de los terrenos del club blanco en un gran complejo tecnológico. El proyecto, denominado Madrid Innovation District, abarca 120 hectáreas entre Hortaleza y Barajas. De esa superficie, 35 hectáreas corresponden a la actual Ciudad Deportiva, mientras que las otras 85 se destinarían al nuevo campus.

La modificación urbanística permitirá incorporar nuevos usos, como oficinas, hoteles, comercios y equipamientos sanitarios y educativos privados, sin eliminar las instalaciones deportivas existentes. La edificabilidad aumentará hasta los 532.550 metros cuadrados, lo que supone 172.550 más que en la actualidad.

El Consistorio defiende que la operación también supondrá una ganancia de suelo público para la ciudad. El Ayuntamiento recibirá gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados, de los que unos 166.000 se reservarán para zonas verdes y alrededor de 35.000 para un equipamiento público vinculado a la innovación y la tecnología.

"Esto nos frustra la operación, que es una operación buena para la ciudad. Es una operación en la que este Ayuntamiento va a tener terrenos y dotaciones para el barrio de Valdebebas que hasta este momento no iban a poder disponer, con un aumento considerable de zonas verdes, con dotaciones públicas dentro de ese terreno. Donde era un terreno exclusivamente del Real Madrid ahora es un terreno del Real Madrid, pero también municipal", ha señalado Almeida.

El proyecto pretende convertir el ámbito en un campus de innovación, investigación y actividad empresarial. Según las previsiones recogidas en la propuesta, la inversión superará los 2.000 millones de euros y, cuando el complejo funcione a pleno rendimiento, generará 1.213 millones anuales para el PIB madrileño y 23.800 puestos de trabajo vinculados a sectores como la ciencia, la educación y la sanidad. El calendario previsto contempla las obras de urbanización entre 2028 y 2030 y la construcción progresiva de los edificios entre 2029 y 2035.