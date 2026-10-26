La vicealcaldesa y portavoz municipal del PP, Inma Sanz, ocupará el segundo puesto de la lista del partido al Senado por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Lo hará sin dejar, por ahora, sus tareas en el Ayuntamiento de Madrid.

De hecho, José Luis Martínez-Almeida no ha dejado lugar a dudas sobre si quiere seguir contando con ella en su equipo municipal. Preguntado este lunes por la posibilidad de que Sanz continúe como vicealcaldesa a partir de 2027, ha respondido con un rotundo "por supuesto". "Yo en mi equipo quiero contar siempre con Inma, esa es mi idea, siempre", ha insistido.

El alcalde ha celebrado la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha destacado tanto la trayectoria de su compañera como el papel que desempeña en el día a día del Gobierno municipal. "Todos saben la importancia que tiene para mí en mi día a día como alcalde y, por tanto, me alegro enormemente por ella", ha señalado. "Me alegro porque es un reconocimiento al Grupo Municipal Popular y también me alegro porque el Partido Popular cuenta ahora en el Senado con una grandísima persona", ha dicho también Almeida.

Por su parte, la futura número dos de la candidatura popular al Senado también ha querido despejar las dudas sobre cómo compaginará ambos puestos si consigue el escaño. Sanz ha asegurado que las dos responsabilidades son "perfectamente compatibles". "Voy a estar a tope, como he estado siempre, por mi ciudad, por Madrid", ha afirmado.

La también delegada de Seguridad y Emergencias ha agradecido a Feijóo que haya confiado en ella para ocupar el segundo puesto de la lista. Además, entiende su elección como un reconocimiento al trabajo del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento y una oportunidad para trasladar al Senado las necesidades de las administraciones locales.

En ese sentido, Sanz ha calificado la candidatura como "un honor", especialmente por el momento político que atraviesa España. A su juicio, la Cámara Alta ofrece una oportunidad para llevar "la voz de los madrileños" y "la voz de los municipios" a una institución desde la que considera necesario impulsar una "reconstrucción nacional".