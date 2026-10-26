Tensión y cortes en la Gran Vía de Madrid en una nueva jornada de huelga en la educación madrileña

Cientos de personas han cortado este lunes la Gran Vía de Madrid durante aproximadamente una hora, en la decimotercera jornada de huelga indefinida de la enseñanza pública no universitaria de la región. Los huelguistas se han concentrado primero ante la Consejería de Educación, situada en el número 32 de la calle de Alcalá, para reclamar mejoras laborales y educativas al Gobierno regional.

Poco antes de las 13:00 horas, los manifestantes han desplegado una pancarta en el edificio de La Unión y el Fénix, en la confluencia de Alcalá con Virgen de los Peligros, con el mensaje "Zarzalejo negocia con la pública". Al mismo tiempo, han coreado consignas como "Zarzalejo, siéntate" para exigir a la consejera de Educación que se siente a negociar con los representantes del profesorado.

Desde allí, han comenzado a marchar por la calle Virgen de los Peligros en dirección a la Gran Vía, pero su avance ha quedado bloqueado por varias furgonetas de la Policía Nacional desplegadas a la altura de las calles Clavel y Alcalá.

Durante la protesta, los manifestantes han repetido consignas como "Educación pública", "Zarzalejo, siéntate" y "Somos docentes, no delincuentes". Junto a uno de los cordones policiales se han vivido momentos de tensión entre los agentes y los participantes, que han respondido al grito de "No se pega".

Después, han comenzado a abandonar progresivamente el tramo de la Gran Vía que habían ocupado, entre las calles Clavel y Alcalá, hasta que el tráfico ha podido restablecerse alrededor de las 14:00 horas.

Las principales reivindicaciones

La huelga está convocada por varios sindicatos, entre ellos CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera, además de colectivos como Menos Lectivas, Queremos FP y Educación Especial Digna.

Entre las principales reivindicaciones del profesorado figura la reducción de las horas lectivas a 17 en Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, y a 22 en Infantil y Primaria. Los convocantes también reclaman una bajada de las ratios de alumnos por aula y un refuerzo de la atención a la diversidad.

A estas demandas se suma una subida salarial de 600 euros mensuales, así como medidas para reducir la carga burocrática que soportan los docentes y mejorar las instalaciones de los centros educativos. Entre estas últimas, los sindicatos reclaman actuaciones para mejorar la climatización de los colegios e institutos.