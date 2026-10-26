Madrid climatizará todos sus centros educativos en 10 años y reforzará la autoridad de los profesores

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en 2027 un plan de mejora de la climatización y la accesibilidad de sus centros educativos públicos, al tiempo que prepara un nuevo decreto para reforzar la autoridad de maestros y profesores frente a los problemas de convivencia en las aulas. Las dos iniciativas, presentadas por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, persiguen mejorar tanto las condiciones materiales en las que estudian los alumnos como la capacidad de los docentes para responder ante conductas incorrectas.

El plan de renovación de las instalaciones contará con una dotación de 840 millones de euros durante los próximos diez años y comenzará con intervenciones en 75 centros: 58 escuelas infantiles públicas y 17 institutos. La Consejería priorizará los edificios más antiguos, especialmente aquellos construidos antes de 2006, que suelen requerir mayores inversiones para adaptarse a las necesidades actuales.

Los técnicos regionales están evaluando las necesidades de los 353 institutos públicos y las 138 escuelas infantiles de titularidad autonómica, teniendo en cuenta las mejoras ejecutadas desde 2019. El objetivo es determinar las actuaciones necesarias en cada inmueble y distribuir los recursos en función de su estado y antigüedad.

Las obras previstas abarcarán desde la rehabilitación térmica de fachadas y cubiertas hasta la sustitución de ventanas y otros elementos de carpintería, además de la instalación de sistemas de protección solar exterior. También se contemplan toldos, pérgolas y marquesinas, así como la adaptación bioclimática de patios y zonas de estancia para mejorar el confort de los alumnos.

La intervención incluirá asimismo la renovación de instalaciones térmicas obsoletas, la incorporación de energía fotovoltaica para la iluminación y la retirada progresiva de los sistemas de calefacción de gasóleo. A ello se sumará la implantación de sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor y la mejora de la accesibilidad de los edificios.

La inversión prevista variará en función de las características de cada centro. En los edificios más antiguos, la estimación media asciende a 500.000 euros por escuela infantil y 2,5 millones por instituto. En los construidos a partir de 2006, que suelen disponer de mejores condiciones de aislamiento y sistemas más modernos, las cantidades se reducen a 200.000 euros por escuela infantil y un millón por instituto.

La actuación sobre los centros de titularidad autonómica se complementará con hasta 400 millones de euros adicionales a través de las próximas ediciones del Programa de Inversión Regional (PIR), que gestiona la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local. Esta financiación permitirá que 178 municipios acometan mejoras en los más de 800 centros educativos públicos de los que son titulares.

Un decreto para reforzar la autoridad docente

Junto a la renovación de las infraestructuras, el Gobierno regional prepara un nuevo decreto de Convivencia Escolar y Autoridad del Profesor con el que pretende facilitar una respuesta más rápida ante los conflictos en las aulas. La normativa busca eliminar los trámites burocráticos que actualmente retrasan o dificultan la adopción de medidas disciplinarias frente a insultos, faltas de respeto, peleas y otras conductas que alteran la convivencia escolar.

La tramitación se realizará por vía urgente, con la intención de que el decreto entre en vigor en el curso 2027/28. Ese calendario permitirá a los centros adaptar sus normas internas y ofrecer orientación y formación a los docentes y equipos directivos antes de aplicar la nueva regulación.

El texto desarrollará lo previsto en la Ley 2/2010, de 15 de junio, y establecerá una tipificación de las faltas leves, graves y muy graves, junto con las medidas correctoras correspondientes. Cada centro podrá incorporar nuevas faltas leves dentro de su autonomía, mientras que la normativa regional delimitará las conductas sancionables y los procedimientos para responder ante ellas.

El ámbito de aplicación no se limitará a lo que suceda durante las clases. El decreto también contemplará las conductas producidas en actividades extraescolares, servicios complementarios, transporte escolar, fuera de las instalaciones educativas y en las redes sociales.

Entre las novedades anunciadas figura la posibilidad de que maestros y profesores actúen de forma directa e inmediata cuando se produzcan insultos, faltas de respeto o alteraciones de la convivencia y tanto los hechos como su autoría estén claros. En esos casos, se hará valer de manera efectiva la presunción de veracidad de los docentes.

Todo ello sucede en mitad de un "empeoramiento del clima social", con "cuatro faltas leves y una grave de media en cada centro educativo", reconocen en la consejería. Por lo que se busca atajar lo más rápido posible el problema de tal manera que una respuesta rápida y ejemplarizante borre cualquier atisbo de impunidad que lleve a cometer faltas más graves.

Asimismo, se explicitará un código de vestimenta, donde quedarán prohibidas las prendas que impidan la identificación del alumno o su seguridad, tales como combinar una capucha y una bufanda o similar que tape gran parte del rostro.