Más de 3.200 agentes blindarán Madrid con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana

El dispositivo de seguridad de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, cuya celebración tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre en la capital, contará con un despliegue de 3.250 efectivos pertenecientes a las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad. La cita internacional, que reunirá a las principales autoridades de la comunidad iberoamericana bajo la presidencia institucional del rey, contará asimismo con la presencia confirmada del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

El contingente más numeroso corresponderá a la Policía Nacional, que aportará un total de 1.800 agentes destinados a diferentes funciones. El núcleo principal de esta labor recaerá en la Unidad de Intervención Policial (UIP), responsable de velar por la seguridad en los alrededores de las ubicaciones donde están previstos los actos.

Igualmente, participarán personal y vehículos de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR), junto a la Brigada de Información y medios aéreos. A esto se añadirá la colaboración del Ministerio de Defensa, que pondrá a disposición de la cumbre capacidades contra drones y de ciberdefensa.

Por su parte, la Guardia Civil movilizará 650 efectivos que centrarán su labor en la llegada de las autoridades al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a la base aérea de Torrejón de Ardoz, así como en sus desplazamientos por carretera mediante la Agrupación de Tráfico, una tarea que se ejecutará de forma coordinada con unos 800 efectivos de la Policía Municipal de Madrid.

Reunión en la Delegación del Gobierno en Madrid

El operativo definitivo ha quedado coordinado este lunes tras una reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid y presidida por la subdelegada, Pilar Trinidad. Es la primera reunión oficial que encabeza tras la dimisión del delegado del Gobierno, Francisco Martín, este pasado domingo.

En el encuentro también han estado representados la Casa del Rey, Presidencia del Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, los ministerios de Asuntos Exteriores y Defensa, además de la oficina de la organización de la cumbre. A su vez, han estado presentes la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Patrimonio Nacional, el Teatro Real, AENA, Enaire, Summa 112 y el Consorcio Regional de Transportes.