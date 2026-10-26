La Comunidad de Madrid cree que la huelga educativa que arrancó el pasado 14 de octubre tiene como único fin "derribar al Gobierno" de Isabel Díaz Ayuso. Y no sólo porque muchas de las pancartas mostradas en las concentraciones así lo explicitan sino porque sus reivindicaciones son "irrealizables" y "cambian el paso" al acuerdo firmado con los propios sindicatos en 2025 y que permanece en vigor hasta 2028. "Quebrarían por completo el sistema educativo madrileño".

Tres son las reivindicaciones, que desde la consejería ven completamente imposibles de materializar en los términos que se plantean: bajada de ratios, reducción de la jornada laboral y una subida salarial de 600 euros al mes en 14 pagas.

Bajada de ratios

En estos momentos lo que hay firmado son 20 alumnos por aula en Primaria y, con el Ministerio, los propios sindicatos negociaron 22 alumnos por aula. Ahora, "a Madrid, y sólo a Madrid, le piden 15 alumnos por aula", explicó en un encuentro con periodistas la consejera Mercedes Zarzalejo.

Lo mismo ocurre en el segundo ciclo de Educación Infantil. "Nosotros ya lo tenemos bajado a 20 alumnos por aula desde hace varios cursos". Son los mismos alumnos por aula que ha aprobado el Consejo de Ministros la semana pasada. Pero ahora los sindicatos "a Madrid, y sólo a Madrid, nos piden 13 alumnos".

Horas lectivas

En cuanto a las horas lectivas, un poco más de lo mismo, lamentan desde la consejería. "Tenemos 19 horas a la semana, bajaremos a 18 en el 2028 en virtud de ese acuerdo que tenemos firmado con ellos y ahora nos piden en Madrid, y sólo en Madrid, recuperar la jornada de 17 horas", algo que no ha existido en Madrid "nunca", subrayan. "Por tanto, no es no recuperar nada, es una reivindicación nueva y que sólo piden en Madrid".

Estas dos reivindicaciones han sido valoradas por parte de la Consejería y se ha estudiado el impacto económico que tendrían de llevarse a cabo y la conclusión es que son "irrealizables", sostuvo con rontundidad la responsable de la Educación madrileña. "Y los sindicatos lo saben". Hasta el punto de que "quebrarían por completo el sistema educativo madrileño; sería la aquiebra total del sistema".

Para respaldar sus afirmaciones, Zarzalejo ofreció cifras. "Si asumiéramos todas las bajadas de ratio que nos piden tanto en Infantil, como en Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP, tendríamos una pérdida de más de 282.000 plazas educativas"; es decir, 282.000 alumnos se quedarían fuera el próximo año. Y para escolarizarlos sería necesario construir los próximos meses 328 centros educativos. Una tarea del todo imposible de realizar.

Algo parecido ocurriría con la bajada de la jornada lectiva. "Para yo bajar a esas 17 horas que me piden pero al mismo tiempo cubrir con profesorado toda la jornada escolar de los alumnos, porque obviamente bajar la jornada lectiva de un profesor no significa que los alumnos se queden sin clase, tendríamos que hacer 13.600 nuevas contrataciones", aseguró la consejera. Esto es, incorporar al sistema a 13.600 nuevos profesores, incrementando así la plantilla fija un 20%.

Subida salarial

Esto supondría un coste de "más de 700 millones de euros al año", todo ello sin subir un céntimo los sueldos actuales de maestros y profesores. Pero es que los sindicatos también exigen una subida salarial de 600 euros al mes en 14 pagas, argumentando que Madrid es la autonomía que peor paga a sus docentes, algo que desde el Ejecutivo de Ayuso niegan por completo: "La Comunidad de Madrid está entre las seis regiones de régimen general en las que cobran un mayor salario bruto, por delante de Cataluña o Asturias", ambas gobernadas por los socialistas.

El sueldo de maestros y profesores recoge distintos conceptos. Hay tres que son comunes a todos los docentes de España: el sueldo base y el complemento de destino los fija el Estado, y el complemento específico lo determina cada comunidad autónoma. El complemento específico para un profesor de la Comunidad de Madrid es de 798,41 euros mensuales, mientras que en Asturias este complemento es de 708,37 euros mensuales y en Cataluña de 720,83 euros al mes.

En la Comunidad de Madrid, un maestro que acaba de empezar a dar clases tras sacarse la oposición o un interino que afronta su primer año en un colegio madrileño cobra 2.582,48 euros brutos al mes en 14 pagas, mientras que un profesor de Secundaria en la misma situación percibe 2.924,79 euros mensuales también en 14 pagas.

Además del sueldo base, el complemento de destino y el complemento específico, la nómina de los docentes madrileños se completa con cantidades extra por trienios, cuyo importe fija el Estado, y sexenios, establecidos por las comunidades autónomas. Así, un maestro madrileño con dos trienios y un sexenio cobra 2.763,47 euros al mes, mientras que un profesor con el mismo tiempo de servicio percibe 3.125,66 euros mensuales, siempre en 14 pagas.

Y, por último, el salario de los docentes de la región se puede engrosar con complementos por productividad, que reconocen la asunción de tareas y responsabilidades en la actividad docente. La Comunidad de Madrid ofrece cerca de 100 complementos de productividad, que varían entre los 44 y los 406 euros extra mensuales y que cobran más de 44.000 docentes madrileños, unos complementos que les sitúan entre los profesionales educativos mejor pagados del país.

Así, un maestro con dos trienios y un sexenio a los que añade dos complementos de productividad (participación en el programa bilingüe y tutoría, por ejemplo) tiene una nómina mensual de 3.020,66 euros, y un profesor con estas mismas características percibe 3.351,66 euros al mes.

Las retribuciones suben según se van acumulando años de servicio y compromiso docente. Un maestro con diez trienios, cinco sexenios y dos complementos de productividad percibe 3.865,89 euros brutos al mes, y un profesor con estos mismos trienios, sexenios y complementos de productividad cobra 4.199,22 euros, siempre en 14 pagas como en los anteriores ejemplos.

Estos son los salarios de los maestros y profesores en la Comunidad de Madrid. Ahora, la reivindicación de los sindicatos [600 euros más al mes por profesor] supondría un gasto extra anual de 665 millones de euros en las nóminas de los docentes de la educación pública. El gasto en personal ya supone casi la mitad del presupuesto de la Consejería [casi 3.500 de los cerca de 7.000 millones para 2026], explican desde el departamento que dirige Zarzalejo.

Además, y en paralelo, la Comunidad de Madrid mantiene una negociación abierta con los sindicatos de la Mesa Sectorial [CCOO, UGT, CSIF y ANPE] para definir la implantación de la carrera profesional horizontal docente, que supondrá un nuevo incremento en las retribuciones de maestros y profesores de hasta 350 euros al mes. Ya se han celebrado tres reuniones; lamentablemente CCOO no acudió a la última, recuerdan.