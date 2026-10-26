La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha vuelto a sacar la cara por la acampada instalada en defensa supuestamente de la "vivienda" en plena Puerta del Sol. En unos momentos en que los acampados se plantean su retirada, Maestre ha asegurado que el asentamiento cuenta con "razones de sobra" para continuar ocupando el kilómetro cero de la capital.

En este punto, la dirigente ha insistido en que en Madrid debe aplicarse el "sentido común" para garantizar el acceso a la vivienda, enarbolando los argumentarios habituales de la izquierda radical frente al problema de la ocupación y el sinhogarismo. Eso sí, la líder de la formación en el Ayuntamiento madrileño no ha hecho referencia alguna a la presunta agresión sexual que cometió un joven de 26 años sobre una chica de 22 en el interior de una de las tiendas de campaña.

Así las cosas, Maestre ha optado por cargar contra el Partido Popular, asegurando que desde el equipo de gobierno municipal y regional se está intentando "desviar el problema" ya que apunta, "las competencias de vivienda son autonómicas". "No han hecho nada más que especular", ha añadido la edil de la oposición, quien finalmente ha sido preguntada por el futuro de la protesta y la posibilidad de su levantamiento definitivo.

Y llegados a este extremo, Rita Maestre se lava las manos, escudándose en que son "los propios manifestantes" quienes deben decidir cuándo poner fin a la acampada, cediendo de este modo el control del espacio público a estos colectivos.

"Espero que no haya ningún cambio"

Pese a la creciente crispación y a los problemas de seguridad denunciados en la zona, también Manuela Bergerot, compañera de partido de Rita Maestre, ha manifestado su esperanza de que no haya "ningún cambio" en la acampada. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea pide que se respete "una movilización que es legítima, pacífica y muy necesaria por el derecho a la vivienda".

Desde el PSOE no se quedan atrás y su portavoz en la Cámara regional, Mar Espinar, ha defendido la continuidad del asentamiento más allá de los cambios en la Delegación del Gobierno tras la dimisión de Francisco Martín. La socialista ha remarcado los derechos de las personas allí concentradas porque asegura, "son un ejemplo y merecen ser escuchados".

También Reyes Maroto ha esquivado hablar de los posibles delitos que se vienen perpetrando en la Puerta del Sol y, en su caso, ha llegado a decir que "la mayoría de los comerciantes están apoyando a los acampados". Palabras que contradicen la versión de algunos de ellos, temerosos por la situación actual y cómo les podría afectar en la inminente campaña navideña.

"Ni son delincuentes ni son personas a las que haya que echar", ha zanjado Maroto, marcando la línea a seguir para el próximo delegado del Gobierno en la región.

En definitiva, ni Rita Maestre ni Manuela Bergerot por parte de Más Madrid. Y ni Mar Espinar ni Reyes Maroto por parte del PSOE. Ninguna ha querido hablar sobre la presunta agresión sexual acontecida durante este pasado fin de semana en el interior de la acampada. Mientras tanto, el asentamiento alcanza un mes desde su inicio el pasado 26 de septiembre.