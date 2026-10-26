Siete hospitales de Madrid, de nuevo entre los mejores y más inteligentes del mundo

La Comunidad de Madrid ha vuelto a lograr que siete de sus hospitales públicos entre los Mejores Inteligentes del Mundo 2027, en el ranking publicado por la revista Newsweek para reconocer a 410 centros de 33 países basándose en su apuesta por la innovación y la incorporación de tecnología puntera como Inteligencia Artificial (IA), robótica, telemedicina y el análisis avanzado de datos.

La sanidad pública madrileña está representada en este selecto elenco de los World's Best Smart Hospitals 2027 con el de La Paz (que escala 56 puestos desde el año pasado hasta ponerse a la cabeza de los españoles, en la posición 24), 12 de Octubre (62) y Gregorio Marañón (92), ambos también entre los 100 primeros.

Asimismo, más adelante en la lista figuran Clínico San Carlos (147), que avanza siete posiciones; Ramón y Cajal (162), tras adelantar 87; Fundación Jiménez Díaz (169), que sube 108, e Infanta Leonor (314), que progresa ocho escalones.

La prestigiosa revista estadounidense destaca a las organizaciones sanitarias líderes a nivel internacional que aprovechan eficazmente la transformación digital en la forma de diagnosticar a los pacientes y ofrecerles una atención cada vez más personalizada, así como en la coordinación de la asistencia y el funcionamiento de los hospitales para una gestión más eficiente.