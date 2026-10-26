Tractorada en Madrid este miércoles 28 de octubre: horarios y calles cortadas

Madrid afronta este miércoles 28 de octubre una jornada complicada para el tráfico por la llegada de cinco columnas de tractores que participarán en una gran protesta del campo. La movilización, convocada por Asaja, COAG y Unión de Uniones, recorrerá algunas de las principales vías del centro de la capital y terminará ante el Ministerio de Agricultura.

Los madrileños deberán prestar especial atención al paseo de Recoletos, el paseo del Prado y la glorieta del Emperador Carlos V, por donde avanzará la marcha a partir de las 11:00 horas. La protesta tiene previsto prolongarse hasta las 17:00 horas, según el programa de las organizaciones agrarias.

Además, los tractores llegarán desde distintos puntos de Madrid y de provincias limítrofes a primera hora de la mañana, lo que puede complicar la circulación en los accesos a la ciudad. Las columnas circularán por carreteras convencionales siguiendo los itinerarios autorizados.

Qué calles de Madrid se verán afectadas por la tractorada

El recorrido de la manifestación por el centro de Madrid comenzará en la plaza de Colón, alrededor de las 11:00 horas. Desde allí, los tractores avanzarán por las siguientes vías:

Plaza de Colón: punto de partida de la marcha en la capital.

punto de partida de la marcha en la capital. Paseo de Recoletos: uno de los principales tramos del recorrido.

uno de los principales tramos del recorrido. Paseo del Prado: la protesta continuará por esta vía en dirección sur.

la protesta continuará por esta vía en dirección sur. Glorieta del Emperador Carlos V: otro de los puntos afectados por el paso de los tractores.

otro de los puntos afectados por el paso de los tractores. Entorno del Ministerio de Agricultura: destino final de la marcha, donde los agricultores y ganaderos reclamarán medidas al Gobierno.

La previsión es que la movilización concluya a las 17:00 horas. Durante ese intervalo, los conductores deberán contar con posibles retenciones y restricciones puntuales en las vías afectadas y sus alrededores.

Conviene tener en cuenta que el itinerario conocido identifica las calles por las que discurrirá la manifestación, pero no detalla todos los cortes de tráfico ni su duración. Por ello, es recomendable consultar las actualizaciones de movilidad del Ayuntamiento de Madrid antes de desplazarse por el centro.

Incidencias en los accesos a Madrid

La protesta comenzará mucho antes de que los tractores alcancen el centro de la capital. Las cinco columnas saldrán de sus respectivos puntos de origen entre las 6:30 y las 7:30 horas. Las columnas circularán por carreteras convencionales y confluirán en la capital para participar en la manifestación:

El Espinar (Segovia) : 6:30 horas

: 6:30 horas Buitrago del Lozoya (Madrid) : 6:30 horas

: 6:30 horas Guadalajara : 6:45 horas

: 6:45 horas Torrejón de la Calzada (Madrid) : 7:15 horas

: 7:15 horas Arganda del Rey (Madrid): 7:30 horas

Por tanto, las posibles afecciones al tráfico no se limitarán al centro. La circulación también podría verse condicionada en los itinerarios de acceso de los tractores, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Por qué se manifiestan los agricultores en Madrid

Bajo el lema "Por un campo con futuro: ¡soluciones ya!", Asaja, COAG y Unión de Uniones han convocado esta movilización para reclamar respuestas al aumento de los costes y a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Una de sus principales reivindicaciones es un plan de choque frente al encarecimiento de los costes de producción. Las organizaciones agrarias reclaman, en particular, un gasóleo profesional agrícola con una fiscalidad reducida y estable.

El sector también exige una Política Agraria Común (PAC) con "financiación suficiente" para sostener las rentas de agricultores y ganaderos, así como "precios justos" y una "aplicación eficaz de la Ley de la Cadena Alimentaria".

Otra de sus demandas es que los acuerdos comerciales con terceros países "garanticen la reciprocidad" en las condiciones de producción. Los agricultores denuncian la competencia de productos que, según sostienen, no siempre están sometidos a las mismas exigencias que los europeos.

Por último, las organizaciones reclaman una reducción de la burocracia para que agricultores y ganaderos puedan dedicar menos tiempo a los trámites administrativos y más a sus explotaciones.

La tractorada del miércoles trasladará estas exigencias hasta el Ministerio de Agricultura, en una jornada que previsiblemente complicará la movilidad en varios puntos de Madrid.