Un relojero de Madrid afronta cinco años de prisión por apropiarse de Rolex y Cartier de clientes

Un relojero de Madrid se enfrenta a cinco años de prisión por presuntamente apropiarse de relojes de alta gama que sus clientes le entregaban para reparar y venderlos o empeñarlos para obtener un beneficio económico. La Fiscalía cifra en 70.650 euros el valor de las piezas tasadas que el acusado habría dejado de devolver.

El juicio estaba previsto para este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid, pero finalmente se ha suspendido por la incomparecencia de varios testigos considerados fundamentales para la causa. En los pasillos de la sede judicial se han vivido momentos de tensión cuando uno de los afectados ha increpado al acusado.

El procesado, R. S. P., era socio y trabajador de Sayago y Hellín Relojeros SL, sociedad que operaba bajo el nombre comercial The One Watch en el centro comercial ABC Serrano de Madrid. Según el escrito de acusación, los hechos se produjeron entre enero y diciembre de 2023, cuando presuntamente aprovechó su responsabilidad en el establecimiento para disponer de los relojes que los clientes dejaban para reparar.

Rolex, Cartier y Hublot entre las piezas afectadas

La Fiscalía sostiene que el acusado habría vendido o empeñado los relojes en establecimientos de compraventa de artículos de valor y destinado el dinero obtenido a su propio patrimonio. Entre los casos recogidos en el escrito figuran varias piezas de marcas de lujo.

En julio de 2023, el procesado habría recibido un Omega de oro valorado en 1.800 euros y un Cartier Tank de oro tasado en 3.000 euros. Según la acusación, ninguno de los dos fue devuelto a sus propietarios.

También se le atribuye la falta de devolución de un Hublot de acero y oro valorado en 4.500 euros, que un cliente había entregado en octubre de ese año, así como de otros relojes de marcas como Cartier, Rolex, Longines y Omega.

En septiembre de 2023, uno de los perjudicados habría dejado en el establecimiento dos Cartier: un Tank de oro valorado en 10.000 euros y un Ballon Bleu de acero tasado en 3.500 euros. Ambos habrían quedado en poder del acusado sin ser restituidos.

Otro caso recogido en el escrito es el de una clienta que entregó en junio tres relojes: un Rolex valorado en 11.000 euros y dos Cartier tasados en 3.500 y 4.500 euros. Según la Fiscalía, tampoco recuperó las piezas.

Algunos clientes recuperaron relojes incompletos

La acusación incluye otros casos en los que los propietarios recuperaron sus relojes, pero faltaban componentes. Entre las piezas mencionadas figuran un Certina de oro, un Cyma de oro y un Rolex Datejust de acero.

En estos supuestos, los perjuicios estarían relacionados con la ausencia de elementos como cajas, brazaletes, correas o mecanismos internos. La Fiscalía reclama que el acusado indemnice a los afectados por los relojes que no devolvió y por las piezas o componentes que faltaban.

La Policía localizó varios relojes en comercios de compraventa

El escrito fiscal recoge que algunos de los relojes fueron localizados por la Policía en establecimientos de compraventa de Madrid a los que presuntamente los había llevado el acusado. Entre los comercios citados figuran locales de la Puerta del Sol, la calle Montera y la calle Serrano.

Los propietarios de estas piezas pudieron recuperarlas y manifestaron que no reclamaban una indemnización por ellas. Otros afectados, en cambio, mantienen sus reclamaciones económicas por los relojes que no recuperaron o por los componentes que faltaban.

La sociedad para la que trabajaba el acusado, Sayago y Hellín Relojeros SL, figura como extinguida desde el 21 de mayo de 2025.

La Fiscalía reclama cinco años de prisión

El Ministerio Público solicita para el acusado cinco años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida, además de una multa de diez meses con una cuota diaria de diez euros y el pago de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, reclama indemnizaciones por las cantidades correspondientes a los relojes no devueltos y a los elementos que faltaban. Entre las compensaciones solicitadas figuran 19.000 euros para una perjudicada, 13.500 euros para otro cliente y 6.500 euros para el propietario de un Rolex.

La Fiscalía propone como pruebas el interrogatorio del acusado, las declaraciones de los testigos, la ratificación de los informes periciales y la documentación incorporada a la causa.