Almeida anuncia una "denuncia penal" contra Francisco Martín por permitir un "evidente delito" en Sol

José Luis Martínez-Almeida ha anunciado este martes que el Ayuntamiento interpondrá una denuncia penal contra el ahora ya exdelegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su "inacción" ante la acampada en la Puerta del Sol.

Cabe recordar que el socialista presentó su dimisión este pasado fin de semana después de quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones del 29 de noviembre, aunque Martín aludió a cuestiones más bien personales. "Francisco Martín estaba al límite, consideraba que tenía muchos frentes abiertos y que ya no podía aguantar ni un día más en la Delegación del Gobierno. Por ello, presentaba su renuncia antes de las próximas elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre", llegaron a decir fuentes de su entorno.

"Si este Ayuntamiento tuviera competencias, me pondría a la cabeza de la Policía Municipal a desalojar yo la acampada de Sol. Porque no podemos tolerar ni un minuto más que haya una apropiación del espacio público como la que lleva ya más de un mes", les ha dirigido el alcalde a Reyes Maroto y a Rita Maestre en su primera intervención del Pleno municipal celebrado este martes en Cibeles.

En respuesta a la pregunta de la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, que se había interesado en conocer qué va a hacer "para acabar con la ocupación, la degradación y la violencia en la Puerta del Sol", Almeida ha respondido: "Estamos cumpliendo con nuestras obligaciones; hemos impuesto más de 200 sanciones; hemos hecho un requerimiento administrativo a la Delegación del Gobierno; le hemos dado traslado de todos los problemas que hay allí…".

En ese primer escrito, que se dirigió al propio Martín, el Gobierno municipal ya criticaba la "falta de actuación por parte de la Delegación del Gobierno de Madrid" ante una concentración que no fue ni comunicada ni autorizada.

Tras ese primer resumen, el edil ha anunciado: "Y al mismo tiempo les digo que cuando finalice el plazo del requerimiento administrativo interpondremos también una denuncia penal contra el ya exdelegado del Gobierno de Madrid por inacción como consecuencia de que ha cometido, a nuestro juicio, un evidente delito permitiendo que se produjera la ocupación de este espacio público".

Almeida ha explicado que el Consistorio deberá esperar, "por pura coherencia jurídica", a la finalización de ese plazo para poder interponer la denuncia a Martín. Aun así, ha matizado: "En caso de que no se haya levantado la acampada de la Puerta del Sol".