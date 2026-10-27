Almeida, atónito con los millones que Maroto atribuye a Sánchez para vivienda en Madrid: "En su imaginación"

José Luis Martínez-Almeida se ha reído de los 1.200 millones de euros que Reyes Maroto ha atribuido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez para construir y rehabilitar viviendas en Madrid. "¿Pero de verdad cree usted que ha invertido 1.200 millones de euros?", le ha preguntado el alcalde entre risas a la portavoz socialista durante el Pleno de Cibeles.

La situación se ha dado durante la pregunta de Maroto sobre los recursos que recibe el Ayuntamiento de Madrid a través de los planes estatales de vivienda y los fondos europeos Next Generation EU. Antes de este punto, Almeida ya había anunciado que presentará una "denuncia penal" contra Francisco Martín por su "inacción" ante la acampada de Sol. Cabe recordar que Martín dimitió este pasado fin de semana como delegado del Gobierno en Madrid.

Por eso, cuando la portavoz socialista ha comenzado su turno de palabra, ha lanzado: "Señor Almeida, Fran Martín ha sido mejor delegado del Gobierno que usted alcalde de Madrid".

Tras un par de reproches cruzados que nada tenían que ver con la vivienda, la socialista se ha dispuesto a sacar varias imágenes de distintas promociones repartidas por Madrid. Así, ha citado 205 viviendas en Nuestra Señora de los Ángeles, 159 en Carabanchel, 164 en El Cañaveral y 48 en Los Olivos, además de actuaciones de rehabilitación en Puerto Chico, Orcasitas y el poblado dirigido de Fuencarral. "Y así podría enseñarle hasta más de 25 promociones por toda la ciudad", ha asegurado.

"¿Sabe qué tienen en común todas estas actuaciones? El compromiso de Pedro Sánchez con Madrid", ha defendido entonces Maroto. Y es que, según sus cifras, el Ejecutivo central ha destinado más de 1.200 millones de euros a la construcción y rehabilitación de 36.700 viviendas en Madrid. "Usted, señor Almeida, sabe que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) recibe parte de estos recursos, pero lo oculta. Porque usted entrega las llaves, pero Pedro Sánchez le da el dinero", le ha reprochado al alcalde, pidiéndole que "deje de mentir a los madrileños".

Maroto ha llevado después la discusión hasta Campamento, donde Sánchez prometió el pasado mes de enero la construcción de 10.700 viviendas públicas asequibles. La socialista ha defendido el proyecto como una apuesta del Gobierno central y ha acusado al PP de querer vender ese suelo público a fondos de inversión si llega a La Moncloa. "No hace falta que vaya al nuevo barrio de Campamento para denunciar basura y enseres. Basta, señor Almeida, con que se dé un paseo por las calles de Madrid y verá la basura que hay acumulada", ha lanzado.

Y es que, hace un par de semanas, Almeida se trasladó hasta el nuevo barrio para comprobar cómo avanzaba el proyecto. El alcalde denunció entonces que allí no había nadie trabajando y que Campamento se había convertido "en un auténtico vertedero".

Inmediatamente después de volver a tomar la palabra, Almeida ha puesto en duda que el Gobierno central haya invertido los 1.200 millones de los que había hablado Maroto. "¿Ha afirmado usted aquí en esta tribuna que Pedro Sánchez ha invertido 1.200 millones de euros en vivienda en la ciudad de Madrid a lo largo de los últimos ocho años? ¿Aquí, en esta ciudad? Es que no sé", ha preguntado con incredulidad y mientras Maroto afirmaba que "sí". Después, el alcalde ha insistido entre risas que concretase "dónde" se había destinado ese dinero.

Almeida ha continuado y ha reprochado a Maroto que anunciase hace un mes que solicitaría un Pleno extraordinario sobre vivienda y que, según él, todavía no hubiese registrado la petición. "¿Dónde está esa petición? Donde están los 1.200 millones, en el mismo sitio, en su imaginación. ¿Y sabe por qué no lo ha registrado? Por la misma razón que no lo va a registrar la legislatura que viene, porque no tiene los concejales suficientes para poder pedir un pleno extraordinario", ha lanzado.

El alcalde ha trasladado después el debate a los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. Ha asegurado que el Ayuntamiento lleva un año esperando "un puñetero papel" de Casa 47 para poder aprobar definitivamente los terrenos y avanzar en la construcción de viviendas.

Sobre Campamento, ha cuestionado que pueda hablarse de un nuevo barrio cuando la zona sigue paralizada. "Señora Maroto, ¿cuántas viviendas tiene Casa 47 en alquiler sostenible en la ciudad de Madrid? ¡Cero!", ha terminado.

Tras la intervención de Almeida, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha tenido que ordenar la expulsión de los vecinos de Carabanchel que se encontraban en la tribuna de invitados. Los asistentes habían comenzado a lanzar papeles al hemiciclo con el mensaje "la EMVS nos quitó la vida", el mismo que llevaban impreso en sus camisetas, al que Maroto se había referido durante su discurso y con el que Rita Maestre se ha dirigido a Almeida poco después.

Almeida publica las cifras en X

El asunto ha continuado después en redes sociales. Almeida ha publicado en X un desglose de cuatro promociones para rebatir la cifra de Maroto y defender que la mayor parte de la financiación corre a cargo del Ayuntamiento.

En Nuestra Señora de los Ángeles 14, con un coste de 32,5 millones de euros, ha señalado que el Consistorio aporta 29,4 millones y el Gobierno central, tres millones. En Carabanchel 29, con un coste de 32,7 millones, ha atribuido al Ayuntamiento 29,1 millones y al Ejecutivo central 3,56 millones. El alcalde ha precisado que ambas promociones se financian mediante el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en marzo de 2018 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Y así con otras cuantas promociones más.

Junto a estos datos, Almeida ha compartido el vídeo de su reacción en el Pleno y ha escrito: "Así que entenderéis mi ataque de risa".

Almeida, antes de volver a faltar al respeto en el Pleno, te dejo por aquí otros carteles. A ver si viéndolos más de cerca te enteras de una vez de los datos, dejas de hacer el ridículo y empiezas a dar explicaciones. https://t.co/6dUKXioFFt pic.twitter.com/9FTQIpES3I — Reyes Maroto (@MarotoReyes) October 27, 2026

Rato después y también en X, Maroto le ha respondido con otros dos nuevos carteles: "Almeida, antes de volver a faltar al respeto en el Pleno, te dejo por aquí otros carteles. A ver si viéndolos más de cerca te enteras de una vez de los datos, dejas de hacer el ridículo y empiezas a dar explicaciones".

En las imágenes de la socialista, de nuevo se atribuyen al Gobierno de Sánchez 158 millones de euros para rehabilitar 23.019 viviendas de la capital y otros 1.059 millones para 13.696 viviendas públicas asequibles.