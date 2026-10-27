Álvarez de Toledo se deshace en elogios a Ayuso: "Todos tenemos contigo una deuda impagable de gratitud"

Cayetana Álvarez de Toledo tomó la palabra en primer lugar en el acto en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado su candidatura por Madrid en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La número dos de la lista al Congreso por la región dedicó unas emotivas palabras a la líder de su partido en la comunidad, destacando su "valentía" y "coraje".

Dirigiéndose directamente a la presidenta de Madrid, Álvarez de Toledo ha dejado clara su complicidad con Ayuso y su cercanía: "Presidenta, Isa, hemos luchado juntas, hemos sufrido juntas, y vamos a celebrar juntas el fin de este Gobierno destructivo y desquiciado", decía la candidata, poniendo en valor el trabajo de la presidenta de Madrid estos años frente a los duros ataques que ha soportado.

"En la vida se puede ser todo menos cobarde, y tú lo has demostrado", ha dicho, que "coraje". "Plantar cara, bajar a la arena, desafiar a la izquierda y ganar elecciones, has hecho de Madrid sinónimo de coraje al servicio de la libertad, y todos tenemos contigo una deuda impagable de gratitud", añadía. "Gracias, de verdad". remataba.

Después ha sido el turno de la propia Ayuso, que le ha devuelto los elogios: "Felicito a Cayetana Álvarez de Toledo, que es especial por su manera excepcional de trabajar cada palabra y cada concepto, y saber mirar el trasfondo de cada asunto política, porque ahí están las claves de todo lo que nos pasa, y esto no es hoy, esto es a largo plazo, y es fundamental tener esa visión, y ella la tiene como ninguno de nosotros".

Ayuso ha elogiado también la elección de Feijóo en las listas, que cuenta con varios consejeros del Gobierno de la Comunidad de Madrid y alcaldes, además de poner en valor a los miembros de la dirección del partido que están en los principales puestos de salida, como Alma Ezcurra, que va de cuatro, y Jaime de los Santos, que va en el cinco.

Álvarez de Toledo ha centrado su discurso en criticar a Pedro Sánchez, recordando todos los escándalos de la pasada legislatura: "Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias, esa es la lista y ese es el balance", ha dicho, advirtiendo de que "la etapa de Sánchez será recordada como la era de la indecencia".

En base a esto, ha apelado a los votantes para que acudan el 29-N a votar, sin moverse por parámetros de izquierda o derecha ya que nos jugamos la democracia, ha dicho: "Vamos a fijar el listón moral de la vida pública, vamos decidir decidir qué estamos dispuestos a tolerar", concluía.