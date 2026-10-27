Detenido un menor en Madrid tras apuñalar a otro de 16 años en el distrito de Salamanca

Un día más hay que lamentar un nuevo caso de violencia con armas blancas en el centro de Madrid. La Policía Municipal ha detenido a un menor de edad acusado de asestar al menos cinco puñaladas a otro joven de dieciséis años en el distrito de Salamanca. La víctima se encuentra en estado grave en el Hospital de La Paz.

👉🏻Agresión con #armablanca a varón de 16 años en C/Agustina de Aragón #DistritoSalamanca.

▶️Detenido el supuesto agresor. https://t.co/YzCAjyiMvN — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) October 27, 2026

Agresión a plena luz del día

Los hechos se desencadenaron poco antes de las 10:00 de la mañana a la altura del número 11 de la calle Agustina de Aragón. En plena vía pública y a la vista de los transeúntes, se produjo el ataque con arma blanca.

Las primeras patrullas de la Policía Municipal que llegaron al lugar se encontraron al menor tendido en el suelo con heridas sangrantes de consideración. Con rapidez, los agentes procedieron a realizarle maniobras de primeros auxilios y a taponarle las puñaladas que presentaba en el pecho, la espalda y un brazo.

👉🏻Agresión con #armablanca a varón de 16 años en C/Agustina de Aragón #DistritoSalamanca.

👉🏻@policiademadrid realiza primera asistencia hasta la llegada de @SAMUR_PC que estabiliza y traslada grave al hospital.

👉🏻@policiademadrid detiene al supuesto agresor.

👉🏻@policia investiga. pic.twitter.com/YyWf9d1WTg — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) October 27, 2026

Minutos después, los sanitarios del Samur-Protección Civil estabilizaron al herido y coordinaron su urgente traslado con pronóstico grave al Hospital de La Paz. Tras realizar batidas exhaustivas por la zona, la policía local logró localizar y detener al sospechoso al otro lado de la M-30, en el distrito de Ciudad Lineal.

Investigación en curso

El arrestado fue conducido de inmediato a dependencias del Grupo de Menores (Grume). Paralelamente, la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional ha asumido las riendas de la investigación para esclarecer los motivos exactos del suceso.