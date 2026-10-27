Diez detenidos en Carabanchel al caer tres narcopisos protegidos con machetes y un rifle

Nuevo golpe policial al tráfico de drogas en la capital. Las calles de Carabanchel vivieron este pasado 1 de septiembre el epílogo de una minuciosa investigación que se prolongaba desde octubre del año pasado. La Policía Nacional, en una actuación coordinada con la Policía Municipal de Madrid, ha desarticulado tres puntos negros de venta de estupefacientes que operaban a pleno rendimiento en el barrio, culminando el operativo con la detención de diez personas.

Según han informado fuentes policiales, las primeras pesquisas arrancaron en octubre de 2024. Los investigadores detectaron un notable y constante trasiego de toxicómanos en torno a varias viviendas del barrio. A partir de las identificaciones de los compradores en la vía pública y las posteriores incautaciones del material recién adquirido, los agentes pudieron certificar la existencia de estos narcopisos.

Registros simultáneos y arsenal incautado

Tras meses de seguimiento y recopilación de pruebas, el dispositivo culminó el pasado 1 de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad procedieron a la entrada y registro coordinado y simultáneo de los tres domicilios investigados. El factor sorpresa neutralizó cualquier intento de reacción o destrucción de pruebas por parte de los sospechosos.

En los inmuebles, la Policía incautó cinco kilogramos de hachís y 66 gramos de marihuana, así como diversos efectos procedentes presuntamente del ilícito negocio, entre los que figuran varias joyas. Asimismo, la operación puso al descubierto un peligroso arsenal de armas. Durante los registros, los agentes hallaron dos machetes de grandes dimensiones, un rifle de caza mayor y un cargador de pistola equipado con 15 cartuchos de munición blindada de nueve milímetros. A través de la red social X, la institución policial ha ofrecido imágenes del operativo.

📍#Carabanchel 🚨 DESMANTELADOS 3 NARCOPISOS 🚨 Operación conjunta con @policia y la Sección de Drones que fue clave para acreditar las ventas y dar #seguridad en la intervención.🚁 📊 Balance:

🔹 10 detenidos y 2 investigados

🔹 6 kg de marihuana, 800 gr de hachís y cocaína… pic.twitter.com/gfsp3HBHlH — Policía Municipal de Madrid (@policiademadrid) October 27, 2026

El balance total de la operación se salda con diez personas arrestadas —siete varones y tres mujeres— acusadas de un presunto delito contra la salud pública. Todos ellos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente para que determine las medidas cautelares oportunas, mientras la investigación sigue abierta para esclarecer si existen más ramificaciones o implicados en la red.