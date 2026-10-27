El Ayuntamiento de Madrid cifra en 30 millones las pérdidas de los comercios por la acampada de Sol

El Ayuntamiento de Madrid ha cifrado en 30 millones de euros los perjuicios que la acampada de la Puerta del Sol ha causado ya al comercio de la zona. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha advertido en el Pleno de Cibeles celebrado este martes de que el Consistorio exigirá responsabilidades para que los daños sean reparados.

La cifra llega en un momento especialmente delicado para los negocios del centro, que llevan semanas denunciando una caída de las ventas y miran con preocupación a la campaña de Navidad. Algunos comerciantes consultados por Libertad Digital han llegado a situar el descenso de su facturación entre el 30% y el 70%, mientras que otros aseguran que la afluencia de clientes se ha desplomado.

Carabante ha defendido este martes que la respuesta municipal debe pasar por el levantamiento inmediato del asentamiento, la aplicación de sanciones a quienes incumplan las ordenanzas de limpieza, después de que el Consistorio ya haya interpuesto más de 200 denuncias en la zona, y la reparación de los perjuicios ocasionados. "Exigir a los responsables que reparen el daño ocasionado" es, según ha trasladado, uno de los objetivos del equipo de Gobierno.

De hecho, durante el Pleno, José Luis Martínez-Almeida ha anunciado que interpondrá una "denuncia penal" contra Francisco Martín, ahora ya exdelegado del Gobierno en Madrid, por su "inacción" ante la acampada.

Durante su intervención, Carabante también ha puesto el foco en los problemas de seguridad registrados en la acampada, donde ha señalado que se han producido un intento de apuñalamiento y una agresión sexual. Sobre la continuidad de las tiendas de campaña en la plaza, ha afirmado que "el asentamiento ilegal de la Puerta del Sol estará ahí mientras a Pedro Sánchez le interese".

La cuestión se ha abordado en respuesta a una pregunta de Vox, formulada por el concejal Fernando Martínez Vidal, que ha criticado a los "perroflautas" de la acampada y ha ironizado sobre el abandono de algunas carpas: "Es más cómodo hacer la revolución por Teams".

Cabe recordar que, desde este pasado fin de semana y tras más de un mes de asentamiento, algunos acampados han comenzado a retirar las primeras tiendas de campaña a la espera de tomar una decisión sobre el levantamiento definitivo, que todo apunta a que será el próximo 11 de noviembre con el inicio de la huelga general.

Sin embargo, esta retirada no se concibe como un mero repliegue, sino como el final de esta fase de la movilización para canalizar la protesta hacia los barrios.

Durante su intervención, Carabante ha cargado además contra la izquierda por su papel en el conflicto: "Cuando la izquierda rocía de gasolina la política, siempre aparece un tonto que enciende el mecanismo y, por tanto, se produce la violencia en las calles, los disturbios de Barcelona, la ocupación ilegal de la Puerta del Sol".