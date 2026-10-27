Fallece un hombre en un accidente múltiple en la A-3 a la altura de Arganda del Rey

Un trágico accidente de tráfico registrado a primera hora de este martes en la autovía A-3 se ha cobrado la vida de un hombre de 63 años. El siniestro ha tenido lugar en torno a las 4:50 horas en el punto kilométrico 25 de la citada carretera, en sentido entrada a la capital, dentro del término municipal de Arganda del Rey.

Según han detallado los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, el choque se ha producido cuando un camión que transportaba porcelana ha colisionado por detrás con otro vehículo pesado que efectuaba trabajos de mantenimiento en la vía.

Como consecuencia del violento impacto, ambos vehículos han alcanzado una máquina que estaba pintando la calzada, provocando que el operario que trabajaba en su interior -de 54 años- haya salido despedido del vehículo por el impacto y haya sufrido por ello una fractura abierta en la pierna y una fractura de cadera.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el SUMMA 112, que únicamente ha podido confirmar el fallecimiento del conductor del primer camión, cuyo cuerpo ha sido aplastado por la propia carga del vehículo y ha requerido la intervención de los Bomberos de la Comunidad de Madrid para ser rescatado. Asimismo, los sanitarios han estabilizado al citado operario y lo han trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón. Por su parte, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.