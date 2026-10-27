El PSOE no logra ni el apoyo de Más Madrid para homenajear a Maricarmen con una placa en su calle

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha tumbado este martes la propuesta socialista para recordar a Maricarmen con una placa en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, donde residió durante siete décadas y de donde fue desahuciada semanas antes de morir en el Hospital Gregorio Marañón.

La iniciativa ha contado únicamente con el respaldo del PSOE. El PP, Vox y los concejales no adscritos han votado en contra, mientras que Más Madrid se ha abstenido. El principal argumento de quienes rechazan el homenaje es que la izquierda ha convertido el caso de Maricarmen en una herramienta política.

La concejala socialista Emilia Martínez había defendido en su intervención que la historia de Maricarmen "ha conmovido a todos" y merece "un lugar permanente" en la capital. Para decidir cómo rendirle homenaje, ha planteado abrir un proceso participativo en Decide Madrid que permita escuchar a los vecinos, las asociaciones del barrio y el Sindicato de Inquilinas. "Una placa no puede reparar lo ocurrido, pero puede preservar su recuerdo", ha sostenido a su vez.

El PP, a través de la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz, ha rechazado esa visión y ha acusado a quienes impulsan el homenaje de aprovecharse de la situación de Maricarmen. A su juicio, su historia se ha convertido en un "símbolo" de hasta qué punto se puede utilizar "sin piedad, a veces incluso sin decoro" la desgracia de una persona para obtener rédito político.

Una vez más, Rivera de la Cruz ha defendido la actuación del Ayuntamiento durante el caso, recordando que ofreció a Maricarmen una alternativa habitacional y medió cuando se le pidió para facilitar su regreso a la vivienda. "A Maricarmen la utilizaron cuando estaba viva, yo creo que no es bueno permitir que sigan utilizándola ahora que ya no lo está", ha concluido la delegada.

Vox ha mantenido una posición similar. Su concejal Fernando Martínez Vidal ha asegurado que respetar a una persona fallecida no impide, en sus palabras, "desvelar una gran mentira" y ha acusado a la izquierda de utilizar políticamente a la mujer de 86 años. Los concejales no adscritos Ignacio Ansaldo y Javier Ortega Smith también han rechazado la propuesta.

Pero la votación más llamativa ha llegado en el turno de Más Madrid. Su concejal Nacho Murgui ha responsabilizado al Consistorio de no haber intervenido antes del desahucio de Maricarmen y ha señalado directamente al alcalde, José Luis Martínez-Almeida: "Fue una decisión política suya".

Sin embargo, también ha cuestionado la forma en que el PSOE ha llevado la iniciativa a Cibeles: le ha reprochado no haberla acordado previamente con la familia, las asociaciones o el Sindicato de Inquilinas y ha criticado que se presente en campaña electoral.

"Hoy el PSOE nos pide un gesto. En primer lugar, he de decirles que no entiendo que no hayan contado con la familia de Maricarmen para hacer la propuesta. Tráiganla una vez hayan hablado con la familia, las asociaciones y el Sindicato de Inquilinas, y, sobre todo, cuando no estemos en plena campaña electoral. Ya no es tiempo de gestos para la galería", ha dicho exactamente el de Más Madrid.