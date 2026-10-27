La Policía Nacional investiga un robo con fuerza en el despacho de un abogado vinculado al PP de Ayuso

La Policía Nacional está investigando el presunto robo con fuerza de "información sensible" del Partido Popular de Madrid en el despacho de un abogado de la capital, según ha adelantado El Confidencial. Se trata de Antonio Ángel Avilés García, que asegura que han desaparecido de su despacho varios discos duros y memorias portátiles que contenían datos internos de la formación.

Avilés García fue primer teniente de alcalde y concejal popular en la localidad de Tres Cantos y colabora con el Comité de Derechos y Garantías del partido. Ahora tiene alquilado un pequeño despacho en el primer piso del número 67 de la calle Cea Bermúdez de Madrid. Al llegar el lunes a la oficina, comprobó que toda la estancia había sido revuelta y habían desplazado los paneles del techo desmontable. Eso sí, la puerta de entrada no había sido forzada.

Tras revisar sus pertenencias, Avilés García asegura que solo echó en falta 500 euros en efectivo y dispositivos de memoria en los que tenía almacenada toda la información del PP de Madrid. En el despacho había un ordenador portátil, pero no se lo llevaron. El letrado acudió inmediatamente a la Comisaría de la Policía Nacional en el distrito de Chamberí para interponer una denuncia. Allí advirtió de la relevancia de la información que había desaparecido.

No obstante, desde el PP de Madrid rebajan gravedad a lo ocurrido y aseguran que el caso afecta a un despacho que "no lleva asuntos jurídicos" del partido. "Se trata de un abogado que viene colaborando desde hace mucho con el PP de Madrid en el Comité de Derechos y Garantías —como otras personas— resolviendo expedientes sobre derechos y obligaciones de los afiliados", explican las fuentes consultadas.

En lo que afecta a la formación que preside Isabel Díaz Ayuso, "no se tiene constancia de que se hayan llevado nada relevante perteneciente al partido". Pero se entiende la calificación de "sensible" en la denuncia "en tanto en cuanto afecta a datos personales de afiliados a un partido político".