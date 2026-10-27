La rabieta "infantil" de Rita Maestre desata las risas en Cibeles: "No tengo la culpa de que le guste vivir como Pitita"

"Usted tiene un problema, que usted es la traidora para ellos". Así ha arrancado José Luis Martínez-Almeida su respuesta a Rita Maestre este martes en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La portavoz de Más Madrid había preguntado al alcalde, al que se ha dirigido como "el mayordomo de las grandes fortunas", si su Gobierno va a mantener las mismas políticas ante las huelgas y el aumento de las movilizaciones sociales en la capital, especialmente las de las profesoras madrileñas.

"Ustedes hablan de las huelgas políticas, ustedes se desentienden de las condiciones de vida en esta ciudad cada vez más difícil. Y tanto a los profesores como al conjunto de la ciudadanía madrileña que tiene por delante una huelga general el 11 de noviembre que es una huelga contra ustedes, contra sus amigos de Urbagestión", le había verbalizado Maestre a Almeida.

Sin embargo, el alcalde ha aprovechado su respuesta para cuestionar que la portavoz represente a los colectivos a los que apela. "Usted no tiene el valor de mirarles a la cara y decirles que les representa porque lleva 15 años viviendo a lo grande y porque lleve ahora seis meses de jarraitxu y llamando a las barricadas no les va a engañar", le ha espetado Almeida.

Como ya había hecho en más ocasiones, Almeida también ha recurrido al nivel de vida de Maestre en la actualidad para insistir en esa crítica. "¿De verdad cree usted que les representa con el cazo de más de un millón de euros, con el casoplón, con el nivel de vida que usted tiene?", le ha preguntado, antes de añadir: "Usted empezó su carrera asaltando una capilla y vive mejor que un cura".

Ante esto, Maestre se ha revuelto desde su asiento mientras Almeida continuaba hablando, lo que ha obligado a intervenir a Borja Fanjul, presidente del Pleno. Primero le ha pedido que guardara silencio y, al no cesar las interrupciones, la ha llamado al orden por primera vez. "Señora Maestre, le estoy llamando al orden", le ha advertido.

El alcalde ha seguido con sus reproches y ha acusado a la portavoz de haber dado la espalda a quienes ahora dice representar. "Dentro de ocho meses volverá usted a cobrar cuatro años más su sueldo público, eso sí, sin pegar un palo al agua, porque no pega un palo al agua", ha afirmado.

"Que no me hable"

Después de estas palabras, el Pleno ha pasado al siguiente punto del día, pero las interrupciones desde la bancada de Más Madrid han continuado. Entonces, Almeida ha vuelto a dirigirse a Maestre durante su respuesta a la pregunta del portavoz del PP, Carlos Izquierdo. Ya en ese turno, el alcalde ha recordado a Maestre que en 2011 defendió que la política no debía ser para siempre. "Y va a estar usted 16 años como mínimo en el Ayuntamiento de Madrid", le ha desmontado.

Así, Almeida ha pedido a la de Más Madrid que se comprometa a no cobrar más de tres veces el salario mínimo interprofesional, tal y como defendía por aquel entonces. "Es muy sencillo venir aquí a hablar en representación de todos esos colectivos por un lado y por el otro cobrar sus 100.000 eurazos al año, que cobra usted más que todos aquellos a los que dice representar", ha señalado el alcalde, que ha continuado: "Cuando usted hace 15 años les decía que no quería sueldo público, que no quería estar en política y que se tenía que cobrar no más de tres veces el salario mínimo interprofesional. Porque de eso estamos hablando, señora Maestre".

Mientras tanto, Maestre ha seguido dirigiéndose al alcalde desde su escaño, a la vez que le enseñaba un pequeño papel lanzado por los vecinos de Carabanchel que han sido expulsados de la tribuna de invitados durante la pregunta de Reyes Maroto. Fanjul ha vuelto a pedirle a Maestre que respetara el turno de palabra y dejara de interrumpir: "Enseñe lo que quiera, pero cállese, por favor". Entonces, Maestre se ha quejado a la Presidencia: "Pues que no me hable".

Almeida, a Maestre: "No tengo la culpa de que a usted le guste vivir como Pitita y ahora esté como una jarraitxu llamando a las barricadas" pic.twitter.com/2uwBH7NUwS — Libertad Digital (@libertaddigital) October 27, 2026

La frase ha provocado las risas del alcalde y del resto de la bancada popular. "Que no me hable, dice, me dice que no le hable, ¿qué quiere que haga? ¿Que no le hable? No he visto nada más infantil en el Pleno", ha contestado Almeida. "No tengo la culpa de que a usted le guste vivir como Pitita y sin embargo ahora esté como una jarraitxu llamando a las barricadas. Pero que no es mi culpa, que es su culpa, y sus votantes no se la creen, señora Maestre, no se la creen", ha terminado.

En medio de ese intercambio, Fanjul ha llamado al orden a Maestre por segunda vez. El presidente le ha advertido de que, si tenía que hacerlo una tercera vez, tendría que abandonar el salón de plenos.