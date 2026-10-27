Madrid busca voluntarios para salir en la cabalgata de Reyes: plazos y requisitos

Quienes quieran vivir la cabalgata de Reyes desde dentro tienen una cita este miércoles. El Ayuntamiento de Madrid abrirá a las 11:00 horas las inscripciones para participar como voluntario en el desfile del próximo 5 de enero, una oportunidad para formar parte de la comitiva que acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la capital.

El proceso se realizará a través de la web oficial navidadmadrid.com. Eso sí, apuntarse no garantiza una plaza: las solicitudes se atenderán por estricto orden de llegada hasta completar el cupo previsto, según ha informado el Consistorio.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años que puedan comprometerse con la preparación y el desarrollo del desfile. No basta con estar disponible el día de la cabalgata: quienes participen también tendrán que acudir a las pruebas de vestuario y a los ensayos previos.

Las fechas de estas actividades se comunicarán con antelación por correo electrónico a las personas inscritas. Por tanto, antes de apuntarse, conviene tener en cuenta que la experiencia requiere disponibilidad tanto para los preparativos como para la jornada del 5 de enero. Cabe recordar que en años anteriores y con el mismo procedimiento, las plazas se agotaron en muy poco tiempo.