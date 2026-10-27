Pilar Trinidad nueva delegada del Gobierno en Madrid tras la precipitada dimisión de Francisco Martín

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid encara una nueva etapa tras la repentina dimisión de Francisco Martín, un movimiento que ha acelerado los cambios en el Ejecutivo central para la región. La marcha de Martín se produjo de forma precipitada, impulsada por un cúmulo de tensiones políticas e institucionales insostenibles y por haber quedado fuera de las listas del PSOE de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Según fuentes cercanas al dirigente socialista, la situación había llegado a un límite crítico. Martín trasladó a su entorno la imposibilidad de continuar en el cargo tras semanas de fuerte desgaste, agudizado por la polémica gestión de la acampada en la Puerta del Sol y los continuos frentes abiertos en materia de seguridad ciudadana en la capital. "Francisco Martín estaba al límite, consideraba que tenía muchos frentes abiertos y que ya no podía aguantar ni un día más en la Delegación del Gobierno" explicaban.

Pilar Trinidad recoge el testigo de Francisco Martín

Para cubrir el vacío de poder, todo apuntaba a la actual subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad Núñez, cuyo cese en su puesto anterior ya había sido recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y cuyo nombramiento ha sido aprobado por Consejo de Ministros este mismo martes.

Trinidad era desde diciembre de 2023 la subdelegada del Gobierno en la Comunidad y pasará a ser la principal representante del Ejecutivo central en Madrid, según ha anunciado la portavoz Elma Saiz en la rueda de prensa en La Moncloa.

📌 Pilar Trinidad Núñez, nueva delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el real decreto de su nombramiento. ➡️ Sucede en el cargo a Francisco Martín Aguirre, tras haber… pic.twitter.com/nalY11ueuZ — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) October 27, 2026

Con un perfil marcadamente técnico y una sólida trayectoria en el ámbito universitario y jurídico. Es docente titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), centro en el que ha ejercido cargos de alta responsabilidad como secretaria general y vicerrectora de Relaciones Internacionales, además de dirigir la Inspección de Servicios. Doctora en Derecho por la Universidad de Extremadura con premio extraordinario por su tesis sobre la protección de la infancia, su carrera investigadora y docente se ha especializado en los derechos humanos y la protección de colectivos vulnerables.

Su experiencia en la Administración General del Estado se remonta a etapas anteriores, habiendo desempeñado funciones de consejera técnica en la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde participó en foros de la ONU, la Unión Europea y la OSCE, y en el Ministerio de Justicia. Ahora, tras su paso por la Subdelegación, asumirá la coordinación de la Administración central en toda la Comunidad de Madrid en un momento de gran tensión institucional y con el reto de mejorar la gestión que dejó el anterior Delegado del Gobierno en la región.