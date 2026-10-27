Una radical acampada en Sol propina un puñetazo en la cara a una mujer

Una mujer de 47 años ha denunciado haber recibido un puñetazo en la cara por parte de uno de los radicales que están acampados en la Puerta del Sol de Madrid después de acercarse a las tiendas de campaña y leer un cartel en el que aparecía escrita la palabra "payaso". A esto hay que sumar todos los actos vandálicos que han tenido lugar desde que comenzó la acampada, incluida una violación de un marroquí.

Según ha informado El Mundo, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo 25 de octubre, alrededor de las 16:45 horas, en las inmediaciones de la calle de Alcalá. Según el parte de intervención policial al que ha tenido acceso el citado periódico, las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el momento de la presunta agresión.

En concreto, las imágenes muestran cómo la denunciante se aproximó a las tiendas de campaña acompañada de un grupo de amigas, momento en el que salieron varias personas, entre ellas la presunta agresora, que "extiende el brazo contra la cara" de la víctima. No obstante, el documento policial precisa que las grabaciones no permiten determinar la intensidad del golpe.

La presunta agresora fue identificada como una mujer que llevaba un gorro y presentaba "un tatuaje en la espalda de grandes dimensiones", de acuerdo con la información publicada por El Mundo.

Tras lo sucedido, la víctima acudió a los agentes de la Policía Municipal de Madrid en "estado de nerviosismo y notablemente compungida" y manifestó su intención de presentar una denuncia contra la mujer que presuntamente la había golpeado. Los hechos han sido calificados provisionalmente como un presunto delito leve de lesiones, que puede conllevar una pena de multa de uno a tres meses.