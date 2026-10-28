Informan a Almeida en pleno encuentro con la prensa del accidente de tren en Urda: así ha sido su reacción

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se encontraba este miércoles participando en un desayuno informativo cuando ha tenido conocimiento del grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), donde dos trenes de Renfe e Iryo han colisionado a primera hora de la mañana. El regidor, con cierta estupefacción, ha mostrado en ese momento su preoupación que luego ha trasladado también a su cuenta en X, donde ha mostrado su apoyo a los afectados y ha anunciado el envío de recursos municipales de emergencia.

"Conmocionados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y apoyo a las víctimas y sus familias", ha escrito el alcalde en la red social.

En el mismo mensaje, Almeida ha anunciado la movilización de los servicios de emergencia de la capital para colaborar en el operativo desplegado en la zona del siniestro.

"Desde Madrid, movilizamos recursos de SAMUR-Protección Civil y Bomberos, que ya se dirigen a la zona para colaborar en las labores de emergencia", ha señalado.

El alcalde también ha dedicado unas palabras a los equipos que trabajan en el lugar del accidente: "Todo nuestro reconocimiento a los profesionales que trabajan sobre el terreno".

Conmocionados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo. Todo nuestro cariño y apoyo a las víctimas y sus familias. Desde Madrid, movilizamos recursos de SAMUR-Protección Civil y Bomberos, que ya se dirigen a la zona para colaborar en las labores de emergencia. Todo… — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 28, 2026

Madrid moviliza sus servicios de emergencia

El Ayuntamiento de Madrid ha enviado siete vehículos de bomberos, entre ellos dos especializados en incidentes con múltiples víctimas, dos bombas y un vehículo de rescate, además de vehículos de mando. También ha movilizado 16 ambulancias, ocho avanzadas y ocho básicas, para colaborar en las labores de asistencia y rescate.

Por otra parte, se ha habilitado un punto de atención a familiares en la estación madrileña de Atocha, donde dos psicólogos de Samur-Protección Civil prestan asistencia en la sala de crisis, según fuentes municipales. Renfe también ha puesto a disposición de las familias el teléfono 900 10 10 20.

El accidente se ha producido a primera hora de este miércoles en el punto kilométrico 118 de la línea ferroviaria, en la provincia de Toledo. Según han informado a Efe fuentes del servicio de emergencias 112, dos vagones han caído por un terraplén como consecuencia de la colisión.

En los dos convoyes viajaban más de 500 personas, según las primeras informaciones disponibles. Los equipos de emergencia trabajan en la zona en las labores de asistencia y rescate de los afectados.