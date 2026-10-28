Ayuso activa los hospitales de La Paz, Getafe y el 12 de Octubre

La Comunidad de Madrid ha activado los hospitales públicos de La Paz, de Getafe y el 12 de Octubre para la atención de heridos en el accidente ferroviario en Urda, en la provincia de Toledo. Además, hay 922 camas del Servicio Madrileño de Salud para cualquier contingencia.

Además, ha activado cuatro forenses y cuatro psicólogos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF). Estarán disponibles las 24 horas del día en diferentes turnos y desplazados en la oficina de víctimas del accidente instalada en el distrito de Arganzuela, en la capital. Su labor será la de recabar datos que puedan ser utilizados para la identificación de víctimas mortales, además de asistir a los familiares ofreciendo ayuda psicológica especializada.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha detallado este miércoles, desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) en Pozuelo de Alarcón, los recursos puestos a disposición por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para colaborar en el accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo. "Toda nuestra atención, desvelo y trabajo están ahora mismo únicamente centrados en ayudar a paliar los efectos de este devastador accidente", ha asegurado la jefa del Ejecutivo autonómico tras la reunión en la sala de crisis de la ASEM112.

"Hoy presentábamos presupuestos, pero por supuesto se va a posponer porque toda nuestra atención, todo nuestro desvelo y nuestro trabajo está ahora mismo únicamente centrado en ayudar y a paliar los efectos de este devastador accidente que, nuevamente, vuelve a sacudir la misma línea ferroviaria y a cuyas víctimas volvemos a trasladar toda nuestra solidaridad, cariño, apoyo, y decirles que a la Comunidad de Madrid va a estar a su lado en todo momento".

La Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM 112), ha movilizado también distintos recursos para colaborar en la respuesta al grave accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la provincia de Toledo, en el que se han visto implicados un tren AVE de Renfe y otro de la compañía Iryo que realizaban el trayecto entre Madrid y Sevilla.

Ante la gravedad del suceso, ASEM112 ha activado y dispuesto recursos de intervención, asistencia sanitaria, apoyo logístico y atención a víctimas y familiares, tanto para su posible intervención en la zona afectada como para la atención que se está prestando en Madrid.

Así, desde la Dirección General de Protección Civil se ha activado el servicio de Persona de Contacto con Familiares (PECO), que se encuentran en la estación de Atocha, donde se ha establecido un Centro de Atención a Familiares. También diez efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE).

El dispositivo cuenta con ambulancias, camión logístico con remolque equipado con cuatro carpas de 5×5 metros, seis camillas, mesas y bancos, más de 40 camastros y material de iluminación, además de dos vehículos todoterreno y otro de avituallamiento.

Por parte de la Dirección General de Emergencias, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha dispuesto tres bombas rurales pesadas y otros tres furgones de salvamento, junto con los correspondientes recursos de mando y coordinación. El dispositivo está integrado por 27 profesionales, entre ellos un jefe de coordinación y un oficial.

El Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) ha activado 50 profesionales sanitarios con los siguientes recursos:

1 helicóptero medicalizado

2 UVI móvil

1 Vehículo de Intervención Rápida (VIR)

10 unidades de Soporte Vital Básico (SVB)

1 Vehículo de Apoyo Logístico

1 Vehículo de Catástrofes

1 jefe de guardia

2 unidades de coordinación

Paralelamente, en la estación de Atocha se ha establecido un equipo de asistencia a víctimas y familiares compuesto por dos psicólogos, un supervisor de guardia, un VIR, una Unidad de Atención Domiciliaria médica y una Unidad de Atención Domiciliaria de enfermería, con un total de 13 profesionales.

La Comunidad de Madrid también ha puesto a disposición del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Junta de Comunidades de Castila-La Mancha la flota de autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para atender cualquier necesidad derivada del grave accidente ferroviario.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 mantiene el seguimiento de la situación y la coordinación de los recursos de la Comunidad de Madrid activados, adaptando el dispositivo a las necesidades derivadas de la evolución de la emergencia.

Llamamiento urgete a donar sangre

Además, desde el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid han realizado un llamamiento urgente a los madrileños para que acudan a donar sangre ante el posible incremento de las necesidades tras el accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

En un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', ha llamado a la donación urgente de los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-' y 'B-' e insta a acudir al punto de donación más próximo. El mensaje ha sido apoyado por la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso en un intento de que el alcance sea más amplio y llegue al mayor número de personas posible.



