Ayuso llama a los madrileños a donar sangre de forma urgente por el accidente de tren en Urda

El Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid ha realizado un llamamiento urgente a los madrileños para que acudan a donar sangre ante el posible incremento de las necesidades tras el accidente ferroviario en la provincia de Toledo.

En un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', ha llamado a la donación urgente de los grupos '0+', '0-', 'A+', 'A-' y 'B-' e insta a acudir al punto de donación más próximo. El mensaje ha sido apoyado por la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso en un intento de que el alcane sea más amplio y llegue al mayor número de personas posible.

Urgente. Necesitamos la colaboración de todos. https://t.co/ysdFt12LJK — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 28, 2026

La sangre no se puede fabricar y no puede sustituirse por ningún otro recurso. Los requisitos básicos para poder ser donante son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud.

Se trata de un proceso sencillo que no dura más de 20 minutos y que se puede realizar cada 8 semanas, siempre y cuando no se haga más de cuatro veces en un periodo de 12 meses en el caso de los hombres y de 3 en el de las mujeres.

Además del Centro de Transfusión, situado en la avenida de la Democracia s/n, esquina con la Avenida de las Comunidades de la capital, el ciudadano que desee realizar este gesto cuenta con las Unidades Móviles de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, cuyas ubicaciones y horarios de atención se pueden consultar en la web comunidad.madrid/donarsangre.