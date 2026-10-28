Cientos de pasajeros afectados por las cancelaciones denuncian en Libertad Digital la falta de alternativas

El accidente ferroviario ha dejado a numerosos viajeros sin saber cómo continuar sus desplazamientos hacia Andalucía. Entre los afectados se encuentran una pareja que regresa de su luna de miel en Japón, pasajeros procedentes de Argentina y una familia que ha optado por alquilar un coche para llegar a Jerez de la Frontera. Todos ellos se han visto afectados por las cancelaciones y algunos denuncian la falta de alternativas de transporte para llegar a sus destinos.

"Estamos tirados esperando a que la empresa nos busque alternativas", lamenta uno de los afectados, que tenía previsto regresar a Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, junto a su pareja después de disfrutar de su luna de miel en Japón.

Según explica, habían acudido a Renfe para intentar adelantar la salida de su tren cuando se produjo el accidente. La pareja asegura que conoció lo sucedido gracias a familiares y amigos, antes de ver el aviso de la interrupción ferroviaria en las pantallas informativas.

Una vez conocida la suspensión de las conexiones con Andalucía, trataron de encontrar otra forma de regresar a casa. "Renfe solo ha ofrecido el reembolso del billete. No ha ofrecido otra alternativa, ni autobús, ni otro tipo, ni otro medio de transporte", denuncia el viajero.

El afectado también critica la gestión de la situación. "Los trabajadores estaban completamente desubicados", asegura, al tiempo que cuestiona la falta de un protocolo de actuación que permita ofrecer soluciones a los pasajeros.

Según su testimonio, las plazas de autobús ya estaban agotadas, lo que complicaba todavía más su regreso a Sevilla. "La gente ya ha cogido todos los autobuses. O sea, el que ha sido más rápido ya ha cogido su plaza de autobús y nosotros ahora mismo no sabemos cómo vamos a volver a nuestra casa", explica.

Un regreso de 500 euros

Una situación similar ha vivido Consuelo, que regresaba a Jerez de la Frontera junto a su marido y otras dos personas después de pasar cinco días en Toledo. La cancelación de su tren les ha obligado a buscar una alternativa por su cuenta.

Según explica, conocieron la noticia del accidente durante su desplazamiento desde Toledo y, al llegar a la estación, acudieron a Renfe para preguntar por las opciones disponibles. Aunque les han indicado cómo solicitar la devolución de los billetes, asegura que no les han ofrecido otro medio de transporte.

"Mi marido ha subido arriba a alquilar un coche", relata Consuelo, que lamenta el desembolso económico que tendrán que afrontar para completar el viaje.

"De 44 € que nos cuesta el billete y nos cuesta el coche 500 €", denuncia la afectada, que considera insuficiente la devolución del importe de los billetes ante los gastos adicionales que deben asumir.

Consuelo también asegura que, al preguntar por la situación ferroviaria, una trabajadora les comentó que la reapertura de las vías podría demorarse tres días, aunque se trata de una información que la pasajera atribuye a esa conversación y no de un plazo oficial confirmado.

La viajera critica la falta de soluciones para quienes necesitan continuar sus desplazamientos. "Eso no debería ser así. Deben de tener otras alternativas", lamenta.

"Estamos aquí plantados"

La incertidumbre también afecta a otras personas que tenían previsto desplazarse hasta Sevilla. Una de ellas asegura que llegó a la estación sin conocer lo ocurrido y que fue allí donde se enteró de que las conexiones ferroviarias con Andalucía habían sido canceladas.

"No sabíamos qué estaba pasando. Luego nos dijeron que todo estaba cancelado para Andalucía", relata.

Esta persona lamenta que no le hayan ofrecido soluciones para continuar su trayecto. "Estamos aquí plantados", señala. Ante la falta de alternativas, contempla la posibilidad de desplazarse en avión hasta Málaga.

Carla también se ha encontrado con la cancelación de su tren. Según explica, la compañía le ha comunicado que le devolverá el importe íntegro del billete, pero no le ha ofrecido otra forma de llegar a su destino.

"Que cancelaban, que nos devolvían el 100% del importe del billete y ya está. De momento, nada más", señala. Preguntada por la posibilidad de utilizar otro medio de transporte, responde: "No, de momento no. Nada, nada".

Por su parte, Antonio, que regresaba de unas maniobras, también asegura que desconoce cómo podrá continuar su viaje. "No sabemos nada ahora mismo que está todo cortado y ya está", explica.

El viajero afirma que le han pedido que espere mientras otros pasajeros buscan alternativas por su cuenta, como coches o autobuses. Aunque le han indicado que podrá solicitar el reembolso, reconoce que sigue sin saber cómo resolver su situación. "Es que no sé ni qué hacer", lamenta.

"Más me preocupa la pobre gente"

Entre los afectados también se encuentra Óscar, que tenía previsto viajar a Sevilla para asistir a un evento importante. Su tren salía a las 12:25 horas, pero se encontró con la noticia del accidente al consultar las pantallas informativas de la estación.

A diferencia de otros viajeros, Óscar resta importancia a las consecuencias económicas de la cancelación y asegura que su principal preocupación son las víctimas del accidente.

"Ahora, en realidad más me preocupa la pobre gente que está ahí tantos muertos y que esté yo vivo. O sea, lo otro es secundario", explica.

El pasajero desconoce si otras personas que tenían previsto acudir al mismo evento podrían haberse visto afectadas por el accidente, ya que algunas podrían haber viajado en trenes anteriores.

"Puede haber otras personas que iban a este evento y que hayan ido más temprano, así que me iré enterando", señala.

Aunque el evento seguirá celebrándose, Óscar considera que la interrupción ferroviaria y la falta de vuelos disponibles le impedirán asistir. Por el momento, su intención es regresar a casa y a la oficina mientras espera conocer más información sobre lo ocurrido.

Viajeros llegados de Argentina

Entre los afectados también se encuentran viajeros procedentes de Argentina que tenían previsto desplazarse hasta Málaga. Según explica uno de ellos, recibieron un mensaje relacionado con la cancelación de su tren cuando ya se encontraban en la estación.

Los pasajeros aseguran que han tratado de obtener información sobre cómo continuar su viaje, aunque las respuestas recibidas no han despejado sus dudas.

"Poca cosa, poca cosa", responde uno de los afectados al ser preguntado por la información facilitada.

Según su testimonio, les han recomendado no cancelar inmediatamente los billetes ante la posibilidad de que se habilite alguna alternativa en las próximas horas. Sin embargo, también señala que probablemente tendrán que buscar una solución por su cuenta.

"De aquí a 4 o 5 horas puede que saquen alguna alternativa, pero que lo más seguro es que busquemos por nuestra cuenta", relata el viajero.

El cansancio acumulado tras el vuelo y la incertidumbre sobre cómo regresar a casa han agravado su situación. Los afectados explican que llevan muchas horas de viaje desde Argentina y que, al llegar a Madrid, se han encontrado con la imposibilidad de continuar hasta Málaga.

Una situación que uno de ellos resume con una pregunta ante la falta de respuestas: "¿Qué haces? ¿Qué haces?".