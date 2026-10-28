Demoras en el Cercanías de Madrid de hasta dos horas tras el accidente ferroviario de Toledo

Hace apenas unos días Renfe anunciaba plazas extra y disposición de trenes de alta velocidad en su conexión Madrid-Andalucía de cara al próximo puente de noviembre por el Día de Todos los Santos.

El accidente que se producía a primera hora de esta mañana a la altura de Urda, en Toledo, ha llevado a la suspensión de la conexión de la línea Madrid-Andalucía hasta nuevo aviso. Los cambios en los billetes y los derechos de los viajeros han sido recordados por Facua, compañía de consumidores, aludiendo a sus derechos en transporte alternativo a sus destinos o, en caso de no ser posible, la devolución total del importe.

Pero no solo los trenes de alta velocidad han sufrido cambios hoy, 28 de octubre; el servicio de cercanías de Madrid ha circulado con hasta 1 hora y 43 minutos en su demora más larga en uno de sus viajes Guadalajara-Chamartín.

Las líneas más afectadas han sido la línea C2, Guadalajara-Chamartín, C4a y C4b con hasta 1 hora y 30 minutos de demora. Las líneas C3, C7, C8, C9 y C10 también han sufrido retrasos de más de una hora entre la mañana y la tarde. El monitor de demoras en los trenes de Renfe ha estimado que sus pasajeros hoy esperaron en total, si se suma, hasta tres días y 19 horas a los servicios de cercanías. A partir de las 18:00, los retrasos no superaban la media hora.

Mañana, 29 de octubre, sigue programada la huelga de maquinistas, que, pese a haber sido debatida por los sindicatos tras el accidente, está convocada con el 75% de servicios mínimos en hora punta y el 50% el resto del día.

El siniestro que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas por el momento ha planteado nuevamente el correcto funcionamiento de la red ferroviaria española, en sus trenes de alta velocidad, pero también en los de media distancia y cercanías.